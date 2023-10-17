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Как война мешала нефти

Текущие колебания нефтяных цен в связи с палестино-израильским конфликтом носят исключительно спекулятивный характер
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

В эти дни исполняется ровно 50 лет первому нефтяному кризису 1973 г., который перевернул мир. Тогда события на нефтяном рынке загнали экономику капиталистических стран – нефтеимпортеров в глубочайший после Второй мировой войны экономический кризис 1974–1975 гг. А в мировой энергетике развернули вектор экономического развития капиталистических стран от энергорасточительного к энергоэффективному производству и потреблению.

Нынешняя арабо-израильская война приурочена к 50-летию начала войны Судного дня 1973 г. Но поведение нефтяных цен в течение первой недели нынешней войны никак не похоже на кризисные явления на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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