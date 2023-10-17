Как война мешала нефти

Как война мешала нефтиТекущие колебания нефтяных цен в связи с палестино-израильским конфликтом носят исключительно спекулятивный характер
В эти дни исполняется ровно 50 лет первому нефтяному кризису 1973 г., который перевернул мир. Тогда события на нефтяном рынке загнали экономику капиталистических стран – нефтеимпортеров в глубочайший после Второй мировой войны экономический кризис 1974–1975 гг. А в мировой энергетике развернули вектор экономического развития капиталистических стран от энергорасточительного к энергоэффективному производству и потреблению.
Нынешняя арабо-израильская война приурочена к 50-летию начала войны Судного дня 1973 г. Но поведение нефтяных цен в течение первой недели нынешней войны никак не похоже на кризисные явления на рынке.
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