Как война мешала нефти

В эти дни исполняется ровно 50 лет первому нефтяному кризису 1973 г., который перевернул мир. Тогда события на нефтяном рынке загнали экономику капиталистических стран – нефтеимпортеров в глубочайший после Второй мировой войны экономический кризис 1974–1975 гг. А в мировой энергетике развернули вектор экономического развития капиталистических стран от энергорасточительного к энергоэффективному производству и потреблению.