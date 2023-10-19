Совместное обучение

Несомненно, высшее образование играет значимую роль в развитии интенсивных контактов между Россией и Китаем. В связи с этим все чаще говорят о назревшей реформе востоковедческого образования, в рамках которого до сих пор готовят преимущественно филологов и историков для работы в академической сфере. Есть также немногие образовательные программы, которые готовят китаистов-практиков, способных работать в реальной экономике. Их особенность заключается в том, что студентов прежде всего обеспечивают знаниями по макроэкономике и внешнеэкономической деятельности.