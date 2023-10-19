Совместное обучение

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Россия должна добиться паритетного партнерства в университетском обмене с Китаем
Полина Рысакова , аналитик учебно-кадрового центра China Professionals, к. с. н.

Широко обсуждаемый «поворот на Восток» имеет множество измерений. Чаще всего мы слышим о новых проектах в энергетике, промышленности, логистике, торговле. Однако тут есть и еще один сюжет – подготовка профильных специалистов, которые и призваны воплотить эти планы в жизнь. Нехватка кадров для работы с Азией, в частности с Китаем, отчетливо ощущается и бизнесом, и государством. Насыщается этот спрос крайне медленно. Что может тормозить решение кадрового вопроса?

Несомненно, высшее образование играет значимую роль в развитии интенсивных контактов между Россией и Китаем. В связи с этим все чаще говорят о назревшей реформе востоковедческого образования, в рамках которого до сих пор готовят преимущественно филологов и историков для работы в академической сфере. Есть также немногие образовательные программы, которые готовят китаистов-практиков, способных работать в реальной экономике. Их особенность заключается в том, что студентов прежде всего обеспечивают знаниями по макроэкономике и внешнеэкономической деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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