Совместное обучение

Совместное обучениеРоссия должна добиться паритетного партнерства в университетском обмене с Китаем
Широко обсуждаемый «поворот на Восток» имеет множество измерений. Чаще всего мы слышим о новых проектах в энергетике, промышленности, логистике, торговле. Однако тут есть и еще один сюжет – подготовка профильных специалистов, которые и призваны воплотить эти планы в жизнь. Нехватка кадров для работы с Азией, в частности с Китаем, отчетливо ощущается и бизнесом, и государством. Насыщается этот спрос крайне медленно. Что может тормозить решение кадрового вопроса?
Несомненно, высшее образование играет значимую роль в развитии интенсивных контактов между Россией и Китаем. В связи с этим все чаще говорят о назревшей реформе востоковедческого образования, в рамках которого до сих пор готовят преимущественно филологов и историков для работы в академической сфере. Есть также немногие образовательные программы, которые готовят китаистов-практиков, способных работать в реальной экономике. Их особенность заключается в том, что студентов прежде всего обеспечивают знаниями по макроэкономике и внешнеэкономической деятельности.