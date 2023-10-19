Минфин запускает петлю гиперинфляции

В общем, если перевести эту конструкцию на русский язык, то получится, что рост тарифов будет изъят в бюджет через повышение НДПИ. То есть де-факто увеличатся внутренние цены на газ, разница от повышения поступит в бюджет, а все политические риски и последствия от неизбежного роста цен будут нести «беспринципные и жадные» газовые олигархи. Очень удобная получается конструкция: «дань» собирается с газодобытчиков, а не напрямую с потребителей. И винить при этом потребители будут не министров, а промышленность. Чего тут скажешь? Во-первых, это красиво…