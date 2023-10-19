Минфин запускает петлю гиперинфляции

Минфин запускает петлю гиперинфляцииПосле снижения топливного демпфера, которое привело к разбалансировке рынка, ведомство взялось за производителей газа
Госдума поддержала в первом чтении законопроект Минфина о дополнительном росте НДПИ на газ с 1 августа 2024 г. до конца 2026 г. в связи с индексацией тарифов на газ. Рост газового НДПИ уже вписан Минфином в доходную часть федерального бюджета, проект которого также внесен в Госдуму. И по этому поводу к Минфину, правительству и Госдуме есть вопросы, поскольку последствия принятия законопроекта будут губительными для производителей газа.
Начинать следует, пожалуй, с логики Минфина. В пояснительной записке к законопроекту сказано: «Увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент ККГ направлено на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок». Особое внимание здесь надо обратить на то, что Минфин чудесным образом индексацию тарифов правительством «превращает» якобы в «дополнительные доходы» поставщиков газа. В реальности при повышении НДПИ речь идет не о дополнительных доходах, а об упущенной выгоде производителей газа. Именно в этом – в компенсации упущенной выгоды – состояла первичная идея индексации тарифов.
Рост оптовых цен на газ для промышленности заложен как плановый в прогнозе социально-экономического развития России. С 1 декабря этого года газовые цены будут индексированы на 10%, с июля 2024 года – на 11,2% (вместо планируемых 8%), а в 2025 году – на 8,2% (предполагалось 8%). Весьма любопытно выглядит официальное обоснование плановой индексации – «для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г.».
Понимаю, что это сложно (практически невозможно) объяснить, но я попробую. Получается, изначально индексация газовых цен планировалась, чтобы компенсировать убытки производителей газа от роста налоговой нагрузки. А теперь Минфин планирует дополнительно увеличить нагрузку и изъять больше, чем дает индексация.
В общем, если перевести эту конструкцию на русский язык, то получится, что рост тарифов будет изъят в бюджет через повышение НДПИ. То есть де-факто увеличатся внутренние цены на газ, разница от повышения поступит в бюджет, а все политические риски и последствия от неизбежного роста цен будут нести «беспринципные и жадные» газовые олигархи. Очень удобная получается конструкция: «дань» собирается с газодобытчиков, а не напрямую с потребителей. И винить при этом потребители будут не министров, а промышленность. Чего тут скажешь? Во-первых, это красиво…
Здесь требуется пояснение смысла и сути коэффициента ККГ, который был введен в формулу формирования газового НДПИ с января этого года. ККГ нужен для того, чтобы при росте цен на газ НДПИ индексировался автоматически, согласно арифметической формуле. Увеличение коэффициента, которое проводит через Госдуму Минфин, ведет не просто к изъятию определенных излишков, а к росту пропорции изъятия. Он ведет к росту общей налоговой нагрузки на производителей газа. При этом для независимых производителей коэффициент предлагается сделать в два раз выше, чем для «Газпрома».
Для «Газпрома» в первой половине 2024 г. коэффициент установлен в размере 303, для независимых – 555. Во втором полугодии 2024 г. соответственно – 454 и 706. С 1 января 2025 г. – 428 и 779. Во втором полугодии 2025 г. – 448 и 799, а начиная с 1 января 2026 г. – 464 и 863. Для сравнения: сегодня коэффициент ККГ в ставке НДПИ составляет 134. Но, во-первых, разные ставки НДПИ для производителей одного товара – это прямое нарушение антимонопольного законодательства России (Госдума в первом чтении проголосовала за него). А, во-вторых, разные ставки усложняют (делают практически невозможным) контроль за ценой реализации газа конечному потребителю («труба» в стране одна, владелец один, а поставщики разные).
Если называть вещи своими именами, то следует признать, что Минфин повышает налоговую нагрузку на газовую отрасль с диспаритетным ее переносом на независимых производителей газа. На заседании комитета Госдумы по налогам и сборам, прошедшем накануне голосования, замглавы Минфина Алексей Сазанов акцентировал внимание именно на изъятиях у «Газпрома» (повышение коэффициента ККГ позволит забрать у монополии более 90% поступлений от индексации), обойдя стороной общий объем изъятий с учетом независимых производителей и неизбежный рост цен.
При этом важно помнить, что «Газпром» как единоличный владелец «трубы» уже находится в привилегированном положении за счет завышенных для независимых компаний тарифов на транспортировку и хранение газа. А приоритетный доступ к экспортным рынкам позволяет газовому монополисту нивелировать повышение ставок НДПИ. У независимых производителей таких возможностей нет. В случае принятия законопроекта они будут нести серьезные потери, добыча станет убыточной.
Представьте себя на месте руководителя газодобывающей компании. Вы заранее знаете размер индексации цен на три года вперед. Вы, исходя из этого, формируете свои бюджеты и инвестиционные программы развития, берете кредиты в банках. А потом приходит Минфин и лишает вас обещанных индексаций. Что вы делаете в такой ситуации? Правильно: пропорционально поднимаете цены на свою продукцию выше запланированных индексаций. Но увеличенный коэффициент ККГ срезает значительно больше этого объема для независимых производителей газа. Замыкается порочный круг инфляционного разгона экономики.
Энергозатраты сопровождают весь процесс производства новой стоимости товаров. В случае принятия новой инициативы Минфина итоговая нагрузка на карман потребителя не удвоится, а многократно мультиплицируется.
Помимо всего выше сказанного, повышение НДПИ сделает поставки газа на предприятия электроэнергетики и ЖКХ неэффективными, так как они выведены из-под действия новшества Минфина. Это создаст механизм перекрестного субсидирования энергетиков за счет газовщиков. В свою очередь разбалансировка рынка спровоцирует возникновение искусственного дефицита газа для социально значимых отраслей. Мы же еще помним, что в росте цен и проблемах потребителей должен быть виноват не Минфин, а «газовые олигархи»?
После всех этих нагромождений остаются немаловажные вопросы. С какой целью Минфин затеял эту комбинацию? Какие задачи решаются с помощью создания петли инфляционного разгона? В чем здесь интерес страны и ее граждан (интерес Минфина понятен)? Выступая на заседании думского комитета, Сазанов заверил парламентариев, что все вновь изымаемые (у потребителей) средства пойдут «абсолютно умышленно целевым образом на определенные нужды». Правда, когда заместителя министра попросили назвать конкретные нужды, он сделать это отказался, сославшись на открытый формат слушаний.
Однажды Минфин уже проделал подобный трюк, снизив демпферные выплаты нефтяным компаниям, которые компенсировали их потери от роста экспортных цен. Закончился опыт чудовищным скачком топливных цен на внутреннем рынке. Вмешиваться в ситуацию пришлось и президенту, и премьеру. Теперь нечто подобное Минфин собирается проделать с внутренними ценами на газ, рост которых оплатят как производителя газа, так и его потребители. Это игра даже не с нулевой суммой, а с отрицательной. Бюджет от этих сомнительных манипуляций, конечно, пополнится, но краткосрочно. В долгосрочной перспективе промышленный рост страны (рост налоговых поступлений) в очередной раз затормозится.