«Анатомия падения»: чужая семья – потемки

«Анатомия падения»: чужая семья – потемкиВ прокат вышел победитель Каннского кинофестиваля этого года – судебная драма Жюстин Трие
Немецкая писательница (Сандра Хюллер – «Тони Эрдманн», «Между рядами»), ее французский муж (Сэмюэл Тейс – «Тусовщица») и их слабовидящий сын (Мило Машадо Гранер – «Эта безумная любовь») живут в уединенном шале в окрестностях Гренобля. Однажды к писательнице приезжает студентка (Камилль Рутерфорд – «Жизнь Адель»), чтобы взять интервью для курсовой работы, но невидимый до поры муж на верхнем этаже очень громко и с вызовом врубает музыку. Беседовать становится невозможно, и женщины решают провести интервью в другое время и в другом месте.
Чуть позже в тот же день муж падает из окна и погибает. Что это – несчастный случай, самоубийство или, быть может, убийство? Начинается следствие, а затем судебное разбирательство, на котором героиня оказывается обвиняемой, а ее почти незрячий 11-летний сын – главным свидетелем.