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«Анатомия падения»: чужая семья – потемки

В прокат вышел победитель Каннского кинофестиваля этого года – судебная драма Жюстин Трие
Роман Черкасов , критик

Немецкая писательница (Сандра Хюллер – «Тони Эрдманн», «Между рядами»), ее французский муж (Сэмюэл Тейс – «Тусовщица») и их слабовидящий сын (Мило Машадо Гранер – «Эта безумная любовь») живут в уединенном шале в окрестностях Гренобля. Однажды к писательнице приезжает студентка (Камилль Рутерфорд – «Жизнь Адель»), чтобы взять интервью для курсовой работы, но невидимый до поры муж на верхнем этаже очень громко и с вызовом врубает музыку. Беседовать становится невозможно, и женщины решают провести интервью в другое время и в другом месте.

Чуть позже в тот же день муж падает из окна и погибает. Что это – несчастный случай, самоубийство или, быть может, убийство? Начинается следствие, а затем судебное разбирательство, на котором героиня оказывается обвиняемой, а ее почти незрячий 11-летний сын – главным свидетелем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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