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«Цикады»: жизнь и насекомые

На «Кинопоиске» стартовал остросюжетный сериал Евгения Стычкина о том, легко ли быть молодым
Роман Черкасов , критик

На вечеринке одиннадцатиклассников происходит стрельба. Кто стрелял, в кого и с каким результатом – зрителю не сообщают. Действие начинается сразу с выяснения причин: хмурый следователь (Артем Быстров – «Дурак» и молодой Гармаш в «Чебурашке») одного за другим допрашивает бледных испуганных подростков о предшествующих событиях.

«С чего все началось?» – спрашивает он. «Думаю, все началось той ночью, когда Алина пропала», – говорит один школьник, и его слова иллюстрируются 15-минутным флешбэком про пропавшую Алину. «Нет, все началось раньше – когда в нашем классе появился Антон», – говорит его одноклассница, и за этим следует еще один развернутый флешбэк. Так постепенно из разрозненных фрагментов прошлого должна сложиться полная картина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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