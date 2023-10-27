«Цикады»: жизнь и насекомые

«Цикады»: жизнь и насекомыеНа «Кинопоиске» стартовал остросюжетный сериал Евгения Стычкина о том, легко ли быть молодым
На вечеринке одиннадцатиклассников происходит стрельба. Кто стрелял, в кого и с каким результатом – зрителю не сообщают. Действие начинается сразу с выяснения причин: хмурый следователь (Артем Быстров – «Дурак» и молодой Гармаш в «Чебурашке») одного за другим допрашивает бледных испуганных подростков о предшествующих событиях.
«С чего все началось?» – спрашивает он. «Думаю, все началось той ночью, когда Алина пропала», – говорит один школьник, и его слова иллюстрируются 15-минутным флешбэком про пропавшую Алину. «Нет, все началось раньше – когда в нашем классе появился Антон», – говорит его одноклассница, и за этим следует еще один развернутый флешбэк. Так постепенно из разрозненных фрагментов прошлого должна сложиться полная картина.
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