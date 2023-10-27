«Цикады»: жизнь и насекомые

«С чего все началось?» – спрашивает он. «Думаю, все началось той ночью, когда Алина пропала», – говорит один школьник, и его слова иллюстрируются 15-минутным флешбэком про пропавшую Алину. «Нет, все началось раньше – когда в нашем классе появился Антон», – говорит его одноклассница, и за этим следует еще один развернутый флешбэк. Так постепенно из разрозненных фрагментов прошлого должна сложиться полная картина.