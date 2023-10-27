«По щучьему велению»: сказка об успешном импортозамещении

«По щучьему велению»: сказка об успешном импортозамещенииПродюсер «Конька-Горбунка» Сергей Сельянов вернул на экраны и лентяя Емелю
Сын кузнеца Емеля (Никита Кологривый из сериалов «Два холма» и «Офлайн») пощадил щуку, и та в благодарность согласилась исполнить три его желания. Первые два Емеля – дурак дураком – бездарно растратил: печь на колеса поставил, зиму в лето превратил. И только третье желание догадался приберечь. Есть у Емели мечта – на царевне (Алина Алексеева из сериалов «Ольга» и «Настя, соберись!») жениться. Но – кто бы мог подумать – оказался Емеля парнем весьма прогрессивных взглядов. Вместо того чтобы девицу щукой приворожить, хочет он ее любовь завоевать. А на Руси место подвигу всегда найдется.
Увивается вокруг царевны один хлыщ – посол английский (Юрий Колокольников из сериалов «Игра престолов» и «Конец света»). Вечно бахвалится приблудами заморскими. Притащит иной раз механическое пианино и царю-батюшке (Роман Мадянов – мэр в «Левиафане», губернатор в «Домашнем аресте») им в лицо тычет. Царю, конечно, за державу обидно. Пришлось приврать, что припрятан в закромах царских баян-самоигран – не хуже пианина вашенского.