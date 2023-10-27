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«По щучьему велению»: сказка об успешном импортозамещении

Продюсер «Конька-Горбунка» Сергей Сельянов вернул на экраны и лентяя Емелю
Николай Корнацкий , критик

Сын кузнеца Емеля (Никита Кологривый из сериалов «Два холма» и «Офлайн») пощадил щуку, и та в благодарность согласилась исполнить три его желания. Первые два Емеля – дурак дураком – бездарно растратил: печь на колеса поставил, зиму в лето превратил. И только третье желание догадался приберечь. Есть у Емели мечта – на царевне (Алина Алексеева из сериалов «Ольга» и «Настя, соберись!») жениться. Но – кто бы мог подумать – оказался Емеля парнем весьма прогрессивных взглядов. Вместо того чтобы девицу щукой приворожить, хочет он ее любовь завоевать. А на Руси место подвигу всегда найдется.

Увивается вокруг царевны один хлыщ – посол английский (Юрий Колокольников из сериалов «Игра престолов» и «Конец света»). Вечно бахвалится приблудами заморскими. Притащит иной раз механическое пианино и царю-батюшке (Роман Мадянов – мэр в «Левиафане», губернатор в «Домашнем аресте») им в лицо тычет. Царю, конечно, за державу обидно. Пришлось приврать, что припрятан в закромах царских баян-самоигран – не хуже пианина вашенского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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