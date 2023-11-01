Наказание невиновных, награждение непричастных

Наказание невиновных, награждение непричастныхК чему приводят игры ЦБ с ключевой ставкой
ЦБ обеспокоен ситуацией, когда россияне со сбережениями несут их на вклады под высокий процент, а сами берут льготную ипотеку. «Источником этого заработка становятся деньги налогоплательщиков», – заявила на днях председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Прозвучали эти слова буквально на следующий день после того, как ЦБ поднял ключевую ставку в очередной, четвертый раз – на этот раз до 15%.
На первый взгляд возмущение главы ЦБ можно понять. Такой способ косвенного заработка на льготных ипотечных программах действительно выглядит нечестным по отношению к тем, для кого они единственная возможность решить свой жилищный вопрос.
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