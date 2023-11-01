Наказание невиновных, награждение непричастных

ЦБ обеспокоен ситуацией, когда россияне со сбережениями несут их на вклады под высокий процент, а сами берут льготную ипотеку. «Источником этого заработка становятся деньги налогоплательщиков», – заявила на днях председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Прозвучали эти слова буквально на следующий день после того, как ЦБ поднял ключевую ставку в очередной, четвертый раз – на этот раз до 15%.