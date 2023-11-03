«Музей духовного авангарда»: альтернативная оттепель

«Музей духовного авангарда»: альтернативная оттепельПроект Центра Вознесенского рассказывает о творцах «второго авангарда»
Открывшаяся в Центре Вознесенского выставка «Музей духовного авангарда» предлагает пофантазировать и представить, какой могла бы быть культура, если бы в СССР не было периода церковных гонений. В центре внимания – Пастернак, Фаворский, Спасский, Юдина и не только
В Центре Вознесенского открылся проект «Музей духовного авангарда. Религиозные поиски творческой интеллигенции в СССР 1930-х – 50-х гг.» о том, что происходило за кулисами официального искусства эпохи. Ее героями стали художники, писатели, музыканты, которые, несмотря на официальную атеистическую идеологию, сформировали второй (или духовный) авангард. На выставке показано, как они трактовали мировое искусство, инсталлировали в работы символы из христианской философии и теологии.
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