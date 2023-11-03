«Музей духовного авангарда»: альтернативная оттепель

В Центре Вознесенского открылся проект «Музей духовного авангарда. Религиозные поиски творческой интеллигенции в СССР 1930-х – 50-х гг.» о том, что происходило за кулисами официального искусства эпохи. Ее героями стали художники, писатели, музыканты, которые, несмотря на официальную атеистическую идеологию, сформировали второй (или духовный) авангард. На выставке показано, как они трактовали мировое искусство, инсталлировали в работы символы из христианской философии и теологии.