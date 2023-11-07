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Взлетающий дракон

России следует изучить успешный опыт Китая по коммерциализации космоса
Роман Пермяков , руководитель отдела дистанционного зондирования Земли компании «Ракурс», к. г. н.

Владимир Путин предложил к обсуждению тему привлечения частных инвестиций в космическую отрасль России. «Сейчас востребовано взаимодействие между государством и частным бизнесом. Происходит коммерциализация космических услуг, а развиваться без нее будет совершенно невозможно, это очевидно. Нужно создавать рынок этих услуг, нужно, чтобы этот рынок был таким, чтобы было выгодно работать в космосе, чтобы было выгодно деньги вкладывать», – заявил президент 26 октября на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

Выстраивая модель такой деятельности, важно проанализировать опыт других участников этого рынка. В условиях напряженных отношений со странами Запада на первый план выходит взаимодействие с Китаем. На сегодняшний день КНР не только де-факто является второй экономикой мира, но и стоит на втором месте по объему госбюджета, выделяемого на космическую деятельность: $12–16 млрд в год против $59–62 млрд у США и $3–3,5 млрд у России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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