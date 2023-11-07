Взлетающий дракон

Взлетающий драконРоссии следует изучить успешный опыт Китая по коммерциализации космоса
Владимир Путин предложил к обсуждению тему привлечения частных инвестиций в космическую отрасль России. «Сейчас востребовано взаимодействие между государством и частным бизнесом. Происходит коммерциализация космических услуг, а развиваться без нее будет совершенно невозможно, это очевидно. Нужно создавать рынок этих услуг, нужно, чтобы этот рынок был таким, чтобы было выгодно работать в космосе, чтобы было выгодно деньги вкладывать», – заявил президент 26 октября на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
Выстраивая модель такой деятельности, важно проанализировать опыт других участников этого рынка. В условиях напряженных отношений со странами Запада на первый план выходит взаимодействие с Китаем. На сегодняшний день КНР не только де-факто является второй экономикой мира, но и стоит на втором месте по объему госбюджета, выделяемого на космическую деятельность: $12–16 млрд в год против $59–62 млрд у США и $3–3,5 млрд у России.