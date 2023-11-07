Взлетающий дракон

Выстраивая модель такой деятельности, важно проанализировать опыт других участников этого рынка. В условиях напряженных отношений со странами Запада на первый план выходит взаимодействие с Китаем. На сегодняшний день КНР не только де-факто является второй экономикой мира, но и стоит на втором месте по объему госбюджета, выделяемого на космическую деятельность: $12–16 млрд в год против $59–62 млрд у США и $3–3,5 млрд у России.