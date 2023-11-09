«Слово пацана»: очень страшные дела

Ожидания от сериала «Слова пацана» были крайне высоки по целому ряду причин. В частности, из-за фигуры режиссера. Российский «стриминговый бум» можно отсчитывать с 2018 г., когда вышли первые резонансные сериалы для платформ. И в их числе – драмеди Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» для видеосервиса Premier. Хотя «Слово пацана» – это всего лишь второй сериал для Крыжовникова-постановщика. С 2021 г. он занимает позицию креативного продюсера «НМГ студии» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), и поэтому его имя можно встретить в титрах многих стриминговых хитов последних лет – «Фишера», «Надвое», «Актрис».