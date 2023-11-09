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«Слово пацана»: очень страшные дела

На видеосервисах Wink и Start стартовал сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках в Казани
Николай Корнацкий , критик

Маменькин сынок из музыкальной школы обречен ходить с синяками. 14-летнему Андрею из класса пианино (дебютант Леон Кемстач) даже слишком долго везло. Везение кончилось после первой же зуботычины от местного пацанчика. И маменькиному сынку ясно: поборы и побои станут регулярными, если срочно не найти защитников. А выбор есть. Казань конца 1980-х поделена на враждующие королевства – молодежные группировки. «Курчатовские», «Кинопленка», «Универсам» – всех не перечесть. Стать подданным любого из королевств непросто, но выгоды очевидны: твоя проблема будет проблемой всей группировки. Правда, правило действует и в обратном направлении. Враги королевства – твои враги. И на поле брани в междоусобной войне зуботычиной не отделаться.

Ожидания от сериала «Слова пацана» были крайне высоки по целому ряду причин. В частности, из-за фигуры режиссера. Российский «стриминговый бум» можно отсчитывать с 2018 г., когда вышли первые резонансные сериалы для платформ. И в их числе – драмеди Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» для видеосервиса Premier. Хотя «Слово пацана» – это всего лишь второй сериал для Крыжовникова-постановщика. С 2021 г. он занимает позицию креативного продюсера «НМГ студии» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»), и поэтому его имя можно встретить в титрах многих стриминговых хитов последних лет – «Фишера», «Надвое», «Актрис».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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