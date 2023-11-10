«Чувства Анны»: из космоса с любовью

Однажды Анна шла с работы, вдруг упала и ударилась головой. Теперь ночами, сидя, как сомнамбула, с закрытыми глазами за кухонным столом, она записывает послания, которые ей надиктовывают инопланетные разумы. Послания многословны, но по сути предельно просты: людям не надо лететь ни на какой Марс, а надо любить друг друга, иначе через 10 лет настанет конец света. Анна в растерянности от своего внезапного дара, муж хмурится, а доктор, подозрительно похожий на Спока из «Стартрека», прописывает ей успокоительное. Но какое уж тут успокоительное? После того как Анна при помощи неведомых голосов предсказывает крушение греческого океанского лайнера, она получает локальную известность провидицы и «пермской Ванги».