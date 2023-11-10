«Чувства Анны»: из космоса с любовью

«Чувства Анны»: из космоса с любовьюВ прокат вышел новый фильм Анны Меликян про женщину, которая начала слышать инопланетные голоса
В мире (или только в России) свирепствует эпидемия, предположительно угрожающая уничтожить цивилизацию, отчего человечество (или только Россия) планирует переселиться на Марс. Туда вот-вот отправятся первые 90 смельчаков, чтобы дать начало колонии. Об этом постоянно говорят в теленовостях, которые смотрит работница пермской кондитерской фабрики Анна (Анна Михалкова – «Давай разведемся», «Шторм», «Сибирский цирюльник»), воспитывающая вместе с мужем (Тимофей Трибунцев – Юра из «Снегиря») двоих детей.
Однажды Анна шла с работы, вдруг упала и ударилась головой. Теперь ночами, сидя, как сомнамбула, с закрытыми глазами за кухонным столом, она записывает послания, которые ей надиктовывают инопланетные разумы. Послания многословны, но по сути предельно просты: людям не надо лететь ни на какой Марс, а надо любить друг друга, иначе через 10 лет настанет конец света. Анна в растерянности от своего внезапного дара, муж хмурится, а доктор, подозрительно похожий на Спока из «Стартрека», прописывает ей успокоительное. Но какое уж тут успокоительное? После того как Анна при помощи неведомых голосов предсказывает крушение греческого океанского лайнера, она получает локальную известность провидицы и «пермской Ванги».