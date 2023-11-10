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«Чувства Анны»: из космоса с любовью

В прокат вышел новый фильм Анны Меликян про женщину, которая начала слышать инопланетные голоса
Роман Черкасов , критик

В мире (или только в России) свирепствует эпидемия, предположительно угрожающая уничтожить цивилизацию, отчего человечество (или только Россия) планирует переселиться на Марс. Туда вот-вот отправятся первые 90 смельчаков, чтобы дать начало колонии. Об этом постоянно говорят в теленовостях, которые смотрит работница пермской кондитерской фабрики Анна (Анна Михалкова – «Давай разведемся», «Шторм», «Сибирский цирюльник»), воспитывающая вместе с мужем (Тимофей Трибунцев – Юра из «Снегиря») двоих детей.

Однажды Анна шла с работы, вдруг упала и ударилась головой. Теперь ночами, сидя, как сомнамбула, с закрытыми глазами за кухонным столом, она записывает послания, которые ей надиктовывают инопланетные разумы. Послания многословны, но по сути предельно просты: людям не надо лететь ни на какой Марс, а надо любить друг друга, иначе через 10 лет настанет конец света. Анна в растерянности от своего внезапного дара, муж хмурится, а доктор, подозрительно похожий на Спока из «Стартрека», прописывает ей успокоительное. Но какое уж тут успокоительное? После того как Анна при помощи неведомых голосов предсказывает крушение греческого океанского лайнера, она получает локальную известность провидицы и «пермской Ванги».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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