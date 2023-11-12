Точка сборки нового мира

Стратегический треугольник Россия – Индия – Китай – конструкция на первый взгляд удивительная. Вроде бы формально он существует, проходят даже встречи министров иностранных дел в этом формате, но фактически никаких совместных проектов, от регионально-политических до инфраструктурных или гуманитарных, в его рамках не реализуется. Задуманный еще в 1998 г. тогдашним премьер-министром России Евгением Примаковым треугольник получился не равносторонним, но равнобедренным. Если отношения России с каждым из двух других участников на протяжении всего постсоветского периода остаются традиционно крепкими и вполне описываются формулой реального стратегического партнерства (особо привилегированного в случае с Индией), то отношения Нью-Дели и Пекина оставляют желать лучшего. Причина этого сколь очевидна, столь и парадоксальна: две древнейшие мировые цивилизации, в течение долгого времени живущие по соседству через стену Гималаев, сейчас соперничают за место регионального лидера.