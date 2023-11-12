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Точка сборки нового мира

Объединить Россию, Индию и Китай пока может только экономика
Алексей Куприянов , руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, к. и. н.

Стратегический треугольник Россия – Индия – Китай – конструкция на первый взгляд удивительная. Вроде бы формально он существует, проходят даже встречи министров иностранных дел в этом формате, но фактически никаких совместных проектов, от регионально-политических до инфраструктурных или гуманитарных, в его рамках не реализуется. Задуманный еще в 1998 г. тогдашним премьер-министром России Евгением Примаковым треугольник получился не равносторонним, но равнобедренным. Если отношения России с каждым из двух других участников на протяжении всего постсоветского периода остаются традиционно крепкими и вполне описываются формулой реального стратегического партнерства (особо привилегированного в случае с Индией), то отношения Нью-Дели и Пекина оставляют желать лучшего. Причина этого сколь очевидна, столь и парадоксальна: две древнейшие мировые цивилизации, в течение долгого времени живущие по соседству через стену Гималаев, сейчас соперничают за место регионального лидера.

Соперничество это носит довольно специфический характер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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