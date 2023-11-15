Эстафета статусов

Решение Госдумы о лишении мандатов за прогулы сразу двух депутатов (Василий Власов из ЛДПР и Вадим Белоусов от «Справедливой России – За правду», она же СРЗП) было принято в ноябре впервые, раньше мандатов лишали поодиночке, а не скопом. Прогулы как основание применяются второй раз и явно не последний. Первым лишенным мандата «прогульщиком» стал в 2016 г. (сразу после принятия поправок о возможности лишения мандата за прогулы) сбежавший из России Илья Пономарев (признан иностранным агентом, внесен в реестр экстремистов и террористов).