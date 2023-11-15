Эстафета статусов«Размандачивание» депутатов демонстрирует, что избираться по одномандатному округу безопаснее, чем по списку
Решение Госдумы о лишении мандатов за прогулы сразу двух депутатов (Василий Власов из ЛДПР и Вадим Белоусов от «Справедливой России – За правду», она же СРЗП) было принято в ноябре впервые, раньше мандатов лишали поодиночке, а не скопом. Прогулы как основание применяются второй раз и явно не последний. Первым лишенным мандата «прогульщиком» стал в 2016 г. (сразу после принятия поправок о возможности лишения мандата за прогулы) сбежавший из России Илья Пономарев (признан иностранным агентом, внесен в реестр экстремистов и террористов).
Ни в дискуссии, ни по итогам голосования родные для обоих депутатов фракции не высказали серьезных возражений, хотя оба случая были совсем не бесспорные: Власов оспаривал подсчет прогулов, а по Белоусову в воздухе висел вопрос, почему при наличии вступившего в силу приговора его лишают мандата именно за прогулы, а не за судимость.