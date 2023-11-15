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Эстафета статусов

«Размандачивание» депутатов демонстрирует, что избираться по одномандатному округу безопаснее, чем по списку
Олег Захаров , политтехнолог

Решение Госдумы о лишении мандатов за прогулы сразу двух депутатов (Василий Власов из ЛДПР и Вадим Белоусов от «Справедливой России – За правду», она же СРЗП) было принято в ноябре впервые, раньше мандатов лишали поодиночке, а не скопом. Прогулы как основание применяются второй раз и явно не последний. Первым лишенным мандата «прогульщиком» стал в 2016 г. (сразу после принятия поправок о возможности лишения мандата за прогулы) сбежавший из России Илья Пономарев (признан иностранным агентом, внесен в реестр экстремистов и террористов).

Ни в дискуссии, ни по итогам голосования родные для обоих депутатов фракции не высказали серьезных возражений, хотя оба случая были совсем не бесспорные: Власов оспаривал подсчет прогулов, а по Белоусову в воздухе висел вопрос, почему при наличии вступившего в силу приговора его лишают мандата именно за прогулы, а не за судимость.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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