Рука руку моет

Почему такие высокие ставки в России? Экономическая аксиома гласит: чем выше риск коммерческой операции, тем выше процентные ставки. В случае со ставками Минфина и Центробанка фактически речь идет об оценке бюджетных рисков России на 10-летнем периоде ее развития. Иными словами, Минфин и ЦБ не верят в будущее страны. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что оценку бюджету России выставили государственные органы, прямой задачей которых является обеспечение этой самой бюджетной политики. Возникает резонный вопрос: если два ведущих финансовых института страны не верят в состоятельность национальной экономики, то как в нее могут верить инвесторы? Они и не верят.