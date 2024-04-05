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«Обоюдное согласие – 2»: пока смерть не разлучит

На Kion стартовал показ второго сезона сериала Валерии Гай Германики
Роман Черкасов , критик

Богатый и уважаемый человек Григорий Венишев (актерский дебют колоритного бизнесмена Максима Ползикова) с женой Мариной (Глафира Тарханова – «Измены», «Баба-Яга спасает мир») с размахом празднуют 20-летие семейной жизни. Ресторан, куча гостей, на проекционном экране идет слайд-шоу из фотографий образцово-счастливых супругов и их троих детей. Пока гости произносят здравицы в честь «Мариночки», та вымученно улыбается, а 19-летняя дочь Женя (Мария Михалкова-Кончаловская – «Большой дом») бросает на мать тревожно-сочувственные взгляды, сигнализирующие, что дела в семье обстоят отнюдь не столь радужно.

Так и есть. По дороге домой Марина хранит скорбное молчание, а Григорий раздраженно высказывает жене, что опять она весь вечер сидела «вот с этой своей тупой рожей». Несколько секунд – и две монтажные склейки спустя мы видим Григория убитым у собственного подъезда. Подозрение падает на Марину: орудие убийства – нож с кухни Венишевых, на котором нашли ее отпечатки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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