«Обоюдное согласие – 2»: пока смерть не разлучит

Так и есть. По дороге домой Марина хранит скорбное молчание, а Григорий раздраженно высказывает жене, что опять она весь вечер сидела «вот с этой своей тупой рожей». Несколько секунд – и две монтажные склейки спустя мы видим Григория убитым у собственного подъезда. Подозрение падает на Марину: орудие убийства – нож с кухни Венишевых, на котором нашли ее отпечатки.