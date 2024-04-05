«Обоюдное согласие – 2»: пока смерть не разлучит

«Обоюдное согласие – 2»: пока смерть не разлучитНа Kion стартовал показ второго сезона сериала Валерии Гай Германики
Богатый и уважаемый человек Григорий Венишев (актерский дебют колоритного бизнесмена Максима Ползикова) с женой Мариной (Глафира Тарханова – «Измены», «Баба-Яга спасает мир») с размахом празднуют 20-летие семейной жизни. Ресторан, куча гостей, на проекционном экране идет слайд-шоу из фотографий образцово-счастливых супругов и их троих детей. Пока гости произносят здравицы в честь «Мариночки», та вымученно улыбается, а 19-летняя дочь Женя (Мария Михалкова-Кончаловская – «Большой дом») бросает на мать тревожно-сочувственные взгляды, сигнализирующие, что дела в семье обстоят отнюдь не столь радужно.
Так и есть. По дороге домой Марина хранит скорбное молчание, а Григорий раздраженно высказывает жене, что опять она весь вечер сидела «вот с этой своей тупой рожей». Несколько секунд – и две монтажные склейки спустя мы видим Григория убитым у собственного подъезда. Подозрение падает на Марину: орудие убийства – нож с кухни Венишевых, на котором нашли ее отпечатки.