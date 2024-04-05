«Когната»: про драконов и людей

«Когната»: про драконов и людейВ «Букмейте» подходит к концу книжный сериал автора «Петровых в гриппе»
Когда приключения зовут, скромный чиновник Константин был бы рад не отозваться. Но его мнение никого не интересует. На кону – как бы патетично ни звучало – судьба человечества. После кровопролитной войны с драконами прошли годы, и шаткое перемирие вновь под угрозой. А все потому, что девочка-дракон из одной знатной семьи в силу ряда обстоятельств оказалась на земле людей, где ей, естественно, не рады. Смерть, даже случайная, драконихи-аристократки – зовут ее Когната – может привести к новому витку конфликта, тем более что на нее могут охотиться и некоторые драконы. Как ни странно, и среди драконов есть свои «ястребы».
Так уж получилось, что Константин с Когнатой знаком. Это вообще отдельная история – как обычный, скучный обыватель оказался на короткой ноге с драконами. Самое главное то, что власти в курсе коллизии и, естественно, отправляют именно Константина в экспедицию по возвращению Когнаты домой. Понятно, путешествие будет опасным. И не только из-за козней радикалов-милитаристов обеих рас. Путь в землю драконов лежит через аномальную зону, где свои ловушки и сюрпризы. Зону не зря называют Зеркалом – всяк сюда входящий понимает, кто он такой на самом деле.