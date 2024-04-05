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«Когната»: про драконов и людей

В «Букмейте» подходит к концу книжный сериал автора «Петровых в гриппе»
Николай Корнацкий , критик

Когда приключения зовут, скромный чиновник Константин был бы рад не отозваться. Но его мнение никого не интересует. На кону – как бы патетично ни звучало – судьба человечества. После кровопролитной войны с драконами прошли годы, и шаткое перемирие вновь под угрозой. А все потому, что девочка-дракон из одной знатной семьи в силу ряда обстоятельств оказалась на земле людей, где ей, естественно, не рады. Смерть, даже случайная, драконихи-аристократки – зовут ее Когната – может привести к новому витку конфликта, тем более что на нее могут охотиться и некоторые драконы. Как ни странно, и среди драконов есть свои «ястребы».

Так уж получилось, что Константин с Когнатой знаком. Это вообще отдельная история – как обычный, скучный обыватель оказался на короткой ноге с драконами. Самое главное то, что власти в курсе коллизии и, естественно, отправляют именно Константина в экспедицию по возвращению Когнаты домой. Понятно, путешествие будет опасным. И не только из-за козней радикалов-милитаристов обеих рас. Путь в землю драконов лежит через аномальную зону, где свои ловушки и сюрпризы. Зону не зря называют Зеркалом – всяк сюда входящий понимает, кто он такой на самом деле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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