«Когната»: про драконов и людей

Когда приключения зовут, скромный чиновник Константин был бы рад не отозваться. Но его мнение никого не интересует. На кону – как бы патетично ни звучало – судьба человечества. После кровопролитной войны с драконами прошли годы, и шаткое перемирие вновь под угрозой. А все потому, что девочка-дракон из одной знатной семьи в силу ряда обстоятельств оказалась на земле людей, где ей, естественно, не рады. Смерть, даже случайная, драконихи-аристократки – зовут ее Когната – может привести к новому витку конфликта, тем более что на нее могут охотиться и некоторые драконы. Как ни странно, и среди драконов есть свои «ястребы».