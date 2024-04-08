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Новый внешнеторговый баланс

Как изменилась структура экспорта и импорта за последние годы
Виттория Идрисова , врио ректора ВАВТ Минэкономразвития России

На днях Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства России в 2023 г. В своем докладе он отметил быструю адаптацию экономики к санкциям со стороны недружественных стран, положительную динамику основных макроэкономических показателей и эффективность социально-экономической политики. Отдельное внимание премьер обратил на успехи во внешнеторговой деятельности, благодаря которым удалось уменьшить зависимость российского бюджета от экспорта нефти и газа, а самой России – занять почетное место в четверке мировых экономических держав.

Исследования последних двух лет после начала санкционного давления показывают, что российская внешняя торговля достаточно быстро и эффективно адаптировалась к внешним ограничениям. Стоимостные объемы экспорта ($425 млрд за 2023 г.) находятся на доковидных уровнях ($422 млрд в 2019 г.), а показатели импорта ($285 млрд) близки к рекордным значениям последнего десятилетия (от $182 млрд до $294 млрд в год в 2014–2023 гг.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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