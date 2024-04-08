Новый внешнеторговый баланс

Новый внешнеторговый балансКак изменилась структура экспорта и импорта за последние годы
На днях Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства России в 2023 г. В своем докладе он отметил быструю адаптацию экономики к санкциям со стороны недружественных стран, положительную динамику основных макроэкономических показателей и эффективность социально-экономической политики. Отдельное внимание премьер обратил на успехи во внешнеторговой деятельности, благодаря которым удалось уменьшить зависимость российского бюджета от экспорта нефти и газа, а самой России – занять почетное место в четверке мировых экономических держав.
Исследования последних двух лет после начала санкционного давления показывают, что российская внешняя торговля достаточно быстро и эффективно адаптировалась к внешним ограничениям. Стоимостные объемы экспорта ($425 млрд за 2023 г.) находятся на доковидных уровнях ($422 млрд в 2019 г.), а показатели импорта ($285 млрд) близки к рекордным значениям последнего десятилетия (от $182 млрд до $294 млрд в год в 2014–2023 гг.).