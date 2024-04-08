Экономический колониализм

Основная причина этого перехода – зрелость индустриальных технологий. В результате формирования в колониях слоя местных специалистов и, соответственно, создания там самосознания появилась возможность превращения колоний в источник не только ресурсов, но и значимого спроса на продукцию метрополий. Сыграли свою роль и перенапряжение колониальных держав, и экспансия США и СССР, деливших их наследство.