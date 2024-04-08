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Экономический колониализм

Чтобы работать в условиях глобальной конкуренции, необходимо поменять отношение к собственной стране
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

После Второй мировой войны на смену традиционному колониализму, основанному на прямом административном, военном и идеологическом контроле, пришел неоколониализм, при котором метрополии выкачивают ресурсы из формально независимых стран за счет финансово-экономического и политического, а не прямого военно-административного контроля.

Основная причина этого перехода – зрелость индустриальных технологий. В результате формирования в колониях слоя местных специалистов и, соответственно, создания там самосознания появилась возможность превращения колоний в источник не только ресурсов, но и значимого спроса на продукцию метрополий. Сыграли свою роль и перенапряжение колониальных держав, и экспансия США и СССР, деливших их наследство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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