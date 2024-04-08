Экономический колониализм

Экономический колониализмЧтобы работать в условиях глобальной конкуренции, необходимо поменять отношение к собственной стране
После Второй мировой войны на смену традиционному колониализму, основанному на прямом административном, военном и идеологическом контроле, пришел неоколониализм, при котором метрополии выкачивают ресурсы из формально независимых стран за счет финансово-экономического и политического, а не прямого военно-административного контроля.
Основная причина этого перехода – зрелость индустриальных технологий. В результате формирования в колониях слоя местных специалистов и, соответственно, создания там самосознания появилась возможность превращения колоний в источник не только ресурсов, но и значимого спроса на продукцию метрополий. Сыграли свою роль и перенапряжение колониальных держав, и экспансия США и СССР, деливших их наследство.
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