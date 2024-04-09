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День рождения новой реальности

В момент тридцатилетия самый важный вопрос для рунета – безопасность
Андрей Кузьмичев , генеральный директор Ru-Center

Три десятилетия назад, в 1994 г., международный сетевой центр InterNIC зарегистрировал национальный домен верхнего уровня для России – .RU. К круглой дате зона .RU подходит с новым рекордом числа активных доменов – впервые с 2017 г. их количество превысило 5,5 млн. Но вместе с этим – с растущим числом угроз и мер противодействия им.

В последние годы наблюдается рост числа хакерских атак на российские компании – по разным оценкам, на 20–50% в год. Также российские и международные домены используются для имитации сайтов компаний и платежных систем по принципу схожести названия. На его странице просто пишется что-то вроде «введите сюда данные своей карточки и получите много денег от «популярный бренд». «Фишинг», выманивание личных данных человека, занимает первое место в своего рода антирейтинге криминальных событий в рунете: по данным проекта «Доменный патруль», в 2023 г. зарегистрировано более 48 000 фишинговых атак, что в пять раз превышает показатели 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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