День рождения новой реальности

В последние годы наблюдается рост числа хакерских атак на российские компании – по разным оценкам, на 20–50% в год. Также российские и международные домены используются для имитации сайтов компаний и платежных систем по принципу схожести названия. На его странице просто пишется что-то вроде «введите сюда данные своей карточки и получите много денег от «популярный бренд». «Фишинг», выманивание личных данных человека, занимает первое место в своего рода антирейтинге криминальных событий в рунете: по данным проекта «Доменный патруль», в 2023 г. зарегистрировано более 48 000 фишинговых атак, что в пять раз превышает показатели 2022 г.