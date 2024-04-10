Кому пора примерить седло?

У России сейчас есть две беды, и это не дураки и дороги, а... высокие и «низкие» нефтегазовые доходы. Действительно, когда речь заходит о поступлениях в казну средств от углеводородных отраслей ТЭКа, возникает, как модно говорить, когнитивный диссонанс. С одной стороны, информация об увеличении доли нефтегазовых денег в казне традиционно порождает волну эмоциональных комментариев в стиле «Россия сидит на нефтяной игле, диверсификации отечественной экономики не происходит, мы превратились в большую бензоколонку» и т. п. Тут можно вспомнить громкие заявления известного «либерала», сравнивавшего отечественный нефтегазовый комплекс с дохлой лошадью, с которой пора слезть. С другой стороны, стоит только заикнуться кому-то о даже гипотетическом сокращении нефтяных доходов, то вместо слов о пресловутой диверсификации, о необходимости развивать глубокие переделы и высокотехнологичные производства появляются новые инициативы финансовых властей по усилению налоговой нагрузки на отрасль. Реальность такова, что именно черное золото и голубое топливо обеспечивают львиную долю валютных поступлений и объема ВВП. Здесь хотел бы отметить, что речь в первую очередь идет о нефтяных доходах, доля которых в настоящее время значительно выше.