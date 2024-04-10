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Кому пора примерить седло?

Каковы плюсы и минусы роста нефтегазовых доходов бюджета России
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

У России сейчас есть две беды, и это не дураки и дороги, а... высокие и «низкие» нефтегазовые доходы. Действительно, когда речь заходит о поступлениях в казну средств от углеводородных отраслей ТЭКа, возникает, как модно говорить, когнитивный диссонанс. С одной стороны, информация об увеличении доли нефтегазовых денег в казне традиционно порождает волну эмоциональных комментариев в стиле «Россия сидит на нефтяной игле, диверсификации отечественной экономики не происходит, мы превратились в большую бензоколонку» и т. п. Тут можно вспомнить громкие заявления известного «либерала», сравнивавшего отечественный нефтегазовый комплекс с дохлой лошадью, с которой пора слезть. С другой стороны, стоит только заикнуться кому-то о даже гипотетическом сокращении нефтяных доходов, то вместо слов о пресловутой диверсификации, о необходимости развивать глубокие переделы и высокотехнологичные производства появляются новые инициативы финансовых властей по усилению налоговой нагрузки на отрасль. Реальность такова, что именно черное золото и голубое топливо обеспечивают львиную долю валютных поступлений и объема ВВП. Здесь хотел бы отметить, что речь в первую очередь идет о нефтяных доходах, доля которых в настоящее время значительно выше.

Не будем отступать от «добрых традиций» и попробуем также увидеть плюсы и минусы в свежем сообщении Минфина об объемах поступлений в казну в I квартале нынешнего года. По данным ведомства, за этот период доходы бюджета оказались на 53,5% выше год к году, составив 8,7 трлн руб., из них 2,9 трлн обеспечил нефтегаз. При этом если рост по сектору составил почти 80%, то по прочим отраслям – 43,2%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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