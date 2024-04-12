«Эрик Булатов»: эволюция стиля«Мультимедиа арт музей» после ремонта открылся выставкой мастера соц-арта
В «Мультимедиа арт музее», Москва (МАММ), обновленном после капитального ремонта, длившегося полтора года, открылось сразу восемь выставок. Одной из самых масштабных экспозиций открытия стал проект «Эрик Булатов. Живу дальше. Лаборатория художника». Подзаголовок выставки намекает на ее суть – ее создатели постарались раскрыть особенности творческого метода классика российского и мирового искусства, показать эволюцию его стиля.
Булатов – один из самых дорогих современных российских художников, его работа «Небо и море» 1985 г. была продана на аукционе Sotheby’s в 2021 г. за 1 млн фунтов, «Слава КПСС» в 2008 г. на торгах Philips – за $2,1 млн. Долгое время он работал иллюстратором детских книг, параллельно создавая картины, в которых соединял плакатные темы с фигуративными изображениями, пейзажами, придавая им таким образом флер актуальности и абсурдности.