«Эрик Булатов»: эволюция стиля

Булатов – один из самых дорогих современных российских художников, его работа «Небо и море» 1985 г. была продана на аукционе Sotheby’s в 2021 г. за 1 млн фунтов, «Слава КПСС» в 2008 г. на торгах Philips – за $2,1 млн. Долгое время он работал иллюстратором детских книг, параллельно создавая картины, в которых соединял плакатные темы с фигуративными изображениями, пейзажами, придавая им таким образом флер актуальности и абсурдности.