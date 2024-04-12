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«Эрик Булатов»: эволюция стиля

«Мультимедиа арт музей» после ремонта открылся выставкой мастера соц-арта
Анна Нехаева , критик

В «Мультимедиа арт музее», Москва (МАММ), обновленном после капитального ремонта, длившегося полтора года, открылось сразу восемь выставок. Одной из самых масштабных экспозиций открытия стал проект «Эрик Булатов. Живу дальше. Лаборатория художника». Подзаголовок выставки намекает на ее суть – ее создатели постарались раскрыть особенности творческого метода классика российского и мирового искусства, показать эволюцию его стиля.

Булатов – один из самых дорогих современных российских художников, его работа «Небо и море» 1985 г. была продана на аукционе Sotheby’s в 2021 г. за 1 млн фунтов, «Слава КПСС» в 2008 г. на торгах Philips – за $2,1 млн. Долгое время он работал иллюстратором детских книг, параллельно создавая картины, в которых соединял плакатные темы с фигуративными изображениями, пейзажами, придавая им таким образом флер актуальности и абсурдности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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