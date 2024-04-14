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Энергетический суицид по-европейски

Окончательный отказ от российского газа – это лишь финальный шаг ЕС на пути к полной деиндустриализации
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В последние недели активно обсуждается вопрос о том, какова дальнейшая судьба украинского газового транзита после 31 декабря 2024 г., когда истекает срок действия контракта на перекачку «голубого топлива». Эксперты пытаются выяснить, существует ли возможность использования иных схем транспортировки, взамен долгосрочного соглашения, и можно ли «перебросить» объемы на другие маршруты – например, в отремонтированные нитки «Северных потоков». Безусловно, тут можно рассматривать разные варианты. Но горькая правда заключается в том, что по большому счету эти вопросы не актуальны ни для одной из сторон – ни для Москвы, ни для Брюсселя.

Для России это не актуально потому, что и с украинским транзитом, и с «Северными потоками» давно все ясно. Маршрут через Украину еще с начала 2000-х гг. был признан ненадежным – и по причине воровства нашего газа, и в силу политической нестабильности на «транзитной территории» и из-за изношенности трубопроводной инфраструктуры. Так что отказ от этого направления поставок – долгосрочная цель России, которая близка к достижению. Россия многократно и настойчиво предлагала Европе альтернативу в виде «Северных потоков» и «Южного потока», как больного ребенка уговаривая ЕС принять нужное лекарство от энергетической дистрофии. И почти уговорила, но тщетно – заболевание оказалось сильнее чем мы думали и носит явно психический характер. В итоге сегодня Европа своими руками совершает суицид, окончательно отказываясь от российского газа. К чему же это приведет?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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