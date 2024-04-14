Энергетический суицид по-европейски

Энергетический суицид по-европейскиОкончательный отказ от российского газа – это лишь финальный шаг ЕС на пути к полной деиндустриализации
В последние недели активно обсуждается вопрос о том, какова дальнейшая судьба украинского газового транзита после 31 декабря 2024 г., когда истекает срок действия контракта на перекачку «голубого топлива». Эксперты пытаются выяснить, существует ли возможность использования иных схем транспортировки, взамен долгосрочного соглашения, и можно ли «перебросить» объемы на другие маршруты – например, в отремонтированные нитки «Северных потоков». Безусловно, тут можно рассматривать разные варианты. Но горькая правда заключается в том, что по большому счету эти вопросы не актуальны ни для одной из сторон – ни для Москвы, ни для Брюсселя.
Для России это не актуально потому, что и с украинским транзитом, и с «Северными потоками» давно все ясно. Маршрут через Украину еще с начала 2000-х гг. был признан ненадежным – и по причине воровства нашего газа, и в силу политической нестабильности на «транзитной территории» и из-за изношенности трубопроводной инфраструктуры. Так что отказ от этого направления поставок – долгосрочная цель России, которая близка к достижению. Россия многократно и настойчиво предлагала Европе альтернативу в виде «Северных потоков» и «Южного потока», как больного ребенка уговаривая ЕС принять нужное лекарство от энергетической дистрофии. И почти уговорила, но тщетно – заболевание оказалось сильнее чем мы думали и носит явно психический характер. В итоге сегодня Европа своими руками совершает суицид, окончательно отказываясь от российского газа. К чему же это приведет?