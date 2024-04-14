Энергетический суицид по-европейски

Для России это не актуально потому, что и с украинским транзитом, и с «Северными потоками» давно все ясно. Маршрут через Украину еще с начала 2000-х гг. был признан ненадежным – и по причине воровства нашего газа, и в силу политической нестабильности на «транзитной территории» и из-за изношенности трубопроводной инфраструктуры. Так что отказ от этого направления поставок – долгосрочная цель России, которая близка к достижению. Россия многократно и настойчиво предлагала Европе альтернативу в виде «Северных потоков» и «Южного потока», как больного ребенка уговаривая ЕС принять нужное лекарство от энергетической дистрофии. И почти уговорила, но тщетно – заболевание оказалось сильнее чем мы думали и носит явно психический характер. В итоге сегодня Европа своими руками совершает суицид, окончательно отказываясь от российского газа. К чему же это приведет?