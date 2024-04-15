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Налог на дождь

Зеленая политика недружественных стран – это попытка капитализации природных явлений
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Почему борьба с изменениями климата, которая пришла к нам с Запада, не приведет к улучшению окружающей среды? Основательные документы и научные работы написаны, международные организации и форумы провели тысячи заседаний, государства и компании берут на себя обязательства по изменению тех или иных условий существования. Даже ООН поставила климатические цели в программе и тезисах развития планеты. Однако вся эта деятельность лишь имитация. Попробуем разобраться почему.

Современная экономика – это экономика потребления. Чем больше растет спрос, чем больше создают искусственных потребностей, тем выше шансы выживания всей экономической системы. Переход на цифровую экономику не сделал мир проще или честнее. Дополнительно, кроме реальных потребностей, людям стали прививать и виртуальные. Существующая экономическая модель существует ради себя, а не ради человека или нашей планеты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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