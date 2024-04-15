Налог на дождь

Налог на дождьЗеленая политика недружественных стран – это попытка капитализации природных явлений
Почему борьба с изменениями климата, которая пришла к нам с Запада, не приведет к улучшению окружающей среды? Основательные документы и научные работы написаны, международные организации и форумы провели тысячи заседаний, государства и компании берут на себя обязательства по изменению тех или иных условий существования. Даже ООН поставила климатические цели в программе и тезисах развития планеты. Однако вся эта деятельность лишь имитация. Попробуем разобраться почему.
Современная экономика – это экономика потребления. Чем больше растет спрос, чем больше создают искусственных потребностей, тем выше шансы выживания всей экономической системы. Переход на цифровую экономику не сделал мир проще или честнее. Дополнительно, кроме реальных потребностей, людям стали прививать и виртуальные. Существующая экономическая модель существует ради себя, а не ради человека или нашей планеты.