Налог на дождь

Почему борьба с изменениями климата, которая пришла к нам с Запада, не приведет к улучшению окружающей среды? Основательные документы и научные работы написаны, международные организации и форумы провели тысячи заседаний, государства и компании берут на себя обязательства по изменению тех или иных условий существования. Даже ООН поставила климатические цели в программе и тезисах развития планеты. Однако вся эта деятельность лишь имитация. Попробуем разобраться почему.