На нефтяном крючке

Безусловно, нефть сыграла огромную роль в истории Ирака. Став основой национальной экономики, она вместе с тем послужила источником и причиной многих политических и военных конфликтов. Здесь достаточно вспомнить нефтяную подоплеку ирано-иракской войны 1980–1988 гг., операцию «Буря в пустыне» 1990–1991 гг. и, наконец, вторжение США в Ирак в 2003 г. По сути, именно это вторжение должно было стать этаким эталоном «маленькой победоносной нефтяной войны», призванной укрепить позиции Америки как гегемона на глобальных энергетических рынках и одновременно расширить ее геополитическое влияние. Правда, на поверку война оказалась не маленькой и не победоносной – она привела к существенному разрушению нефтяной промышленности страны (добыча обвалилась с 2,5 млн барр./сутки в 2001 г. до 1,34 млн в 2003 г.), но не дала Вашингтону возможности получить долговременный контроль над углеводородными ресурсами Ближнего Востока.