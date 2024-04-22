/ Мнения

На нефтяном крючке

Ирак между двумя стремлениями: удвоить нефтедобычу и снизить зависимость экономики от углеводородов
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Если какая-либо страна и может претендовать на звание колыбели мировой нефтяной отрасли, то это, пожалуй, Ирак. Более 4000 лет назад, если верить Геродоту, при строительстве стен и башен Вавилона использовался натуральный асфальт, залегавший в бассейне реки Евфрат. А первые улицы Багдада были вымощены полученным из нефти гудроном. В новейшие времена Ирак стал первой арабской страной, вступившей в «эру нефти», коренным образом изменившую экономику, политику и повседневную жизнь людей. Еще в период существования Османской империи, в 1912 г., была создана Турецкая нефтяная компания, сделавшая своей целью поиск и разработку месторождений в древней Месопотамии. В 1927 г. скважина, пробуренная в районе Киркука, дала первый нефтяной фонтан уже на территории независимого Королевства Ирак.

Безусловно, нефть сыграла огромную роль в истории Ирака. Став основой национальной экономики, она вместе с тем послужила источником и причиной многих политических и военных конфликтов. Здесь достаточно вспомнить нефтяную подоплеку ирано-иракской войны 1980–1988 гг., операцию «Буря в пустыне» 1990–1991 гг. и, наконец, вторжение США в Ирак в 2003 г. По сути, именно это вторжение должно было стать этаким эталоном «маленькой победоносной нефтяной войны», призванной укрепить позиции Америки как гегемона на глобальных энергетических рынках и одновременно расширить ее геополитическое влияние. Правда, на поверку война оказалась не маленькой и не победоносной – она привела к существенному разрушению нефтяной промышленности страны (добыча обвалилась с 2,5 млн барр./сутки в 2001 г. до 1,34 млн в 2003 г.), но не дала Вашингтону возможности получить долговременный контроль над углеводородными ресурсами Ближнего Востока.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных