Прогресс экономики как проблема для либералов

Ситуация фантасмагорична: страна изнемогает под бременем сверхвысокой ключевой ставки, фактически запрещающей кредитование абсолютного большинства предприятий (так как ставка кредита в разы выше их рентабельности), и считает дни до очередного решения Банка России о ее сохранении или ничтожном снижении. Поднявшая ее на недосягаемую для страны (кроме финансовых спекулянтов и части торговли) Набиуллина, ставшая притчей во языцех, тем не менее осторожно обещала ее некоторое снижение, врачуя если не хозяйственные, то хотя бы психологические раны России. И в этой ситуации один из руководителей второго государственного (что политически важно) банка дает предельно внятный сигнал о желательности повышения буквально убивающей зависящую от нее часть экономики ключевой ставки!