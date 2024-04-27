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В память о законе

О том, где берет начало российский парламентаризм и какое его ожидает будущее
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Современная депутатская жизнь подчинена календарю. Сессии, пленарные недели, каникулы, и вот снова выборы... При этом у российского парламентаризма, по сути, нет своего единого календаря знаменательных и памятных дат. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма в честь начала работы первой Думы в Российский империи в 1906 г. Вспоминается в основном с негативным окрасом и по юбилейным годам «черный октябрь» 1993 г., когда, наоборот, закончил свою работу Съезд народных депутатов РСФСР. Сюда же, пожалуй, можно отнести 12 декабря 1993 г., когда вместе с принятием Конституции зародилось нынешнее двухпалатное собрание.

Никто не отмечает юбилейные даты в честь новгородского вече, упоминания о котором появились в летописях в 1016 г., однако формы прямой демократии на Руси существовали и раньше, ведь как-то же призвали предки Рюрика править. Между прочим, появились энтузиасты, пока неофициально, которые уже сегодня предлагают готовится к 1200-летию российской государственности в 2062 г. Зато на официальном уровне прибавляются мемориальные события. Открываются памятные доски первому председателю современной Госдумы Геннадию Селезневу. Учреждена медаль имени известного режиссера и депутата Станислава Говорухина. Каждый апрель день рождения Владимира Ленина отмечает КПРФ. С недавних пор этот месяц наполнился воспоминаниями и о другом государственном деятеле – основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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