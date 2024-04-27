В память о законе

Никто не отмечает юбилейные даты в честь новгородского вече, упоминания о котором появились в летописях в 1016 г., однако формы прямой демократии на Руси существовали и раньше, ведь как-то же призвали предки Рюрика править. Между прочим, появились энтузиасты, пока неофициально, которые уже сегодня предлагают готовится к 1200-летию российской государственности в 2062 г. Зато на официальном уровне прибавляются мемориальные события. Открываются памятные доски первому председателю современной Госдумы Геннадию Селезневу. Учреждена медаль имени известного режиссера и депутата Станислава Говорухина. Каждый апрель день рождения Владимира Ленина отмечает КПРФ. С недавних пор этот месяц наполнился воспоминаниями и о другом государственном деятеле – основателе ЛДПР Владимире Жириновском.