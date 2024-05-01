Вехи Ильина

Напомним: поводом для претензий к Ильину стала его газетная публикация в мае 1933 г., вскоре после прихода Гитлера к власти. В те же дни в национал-социалистическую партию вступили немецкие философы Карл Шмитт и Мартин Хайдеггер, причем последний перед этим стал ректором Фрайбургского университета. Новый ректор говорил о необходимости «выполнять задачи, исходя из воли рейха»; вместе с тем он оказался не готов вывешивать в университете антисемитские плакаты и проводить сожжения книг. Уже год спустя Хайдеггер ушел в отставку и перестал участвовать в собраниях нацистской партии. Шмитт получил пост руководителя группы экспертов рейха в области права – рейхсфахгруппенляйтера, который покинул в 1936 г., также оказавшись для гитлеровского режима недостаточно лояльным «оппортунистом».