Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

Вехи Ильина

Ожесточенные нападки на философа – верный знак, что он нужен России
Анатолий Черняев , кандидат философских наук

Философа Ивана Ильина пытаются обвинить в апологетике нацизма. Пренебрегая элементарными законами герменевтики (т. е. правилами толкования текстов), манипулируя парой вырванных из контекста фраз, обвинители стремятся навсегда заклеймить мыслителя, его идеи и труды. Дискредитация интеллектуалов путем недобросовестных обвинений в «коллаборационизме» с преступными политическими режимами и несоответствии либеральной политкорректности – проверенный прием из арсенала американской идеологической инквизиции. Ильин не первая ее мишень.

Напомним: поводом для претензий к Ильину стала его газетная публикация в мае 1933 г., вскоре после прихода Гитлера к власти. В те же дни в национал-социалистическую партию вступили немецкие философы Карл Шмитт и Мартин Хайдеггер, причем последний перед этим стал ректором Фрайбургского университета. Новый ректор говорил о необходимости «выполнять задачи, исходя из воли рейха»; вместе с тем он оказался не готов вывешивать в университете антисемитские плакаты и проводить сожжения книг. Уже год спустя Хайдеггер ушел в отставку и перестал участвовать в собраниях нацистской партии. Шмитт получил пост руководителя группы экспертов рейха в области права – рейхсфахгруппенляйтера, который покинул в 1936 г., также оказавшись для гитлеровского режима недостаточно лояльным «оппортунистом».

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных