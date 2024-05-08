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Национальный убыток

О чем свидетельствует свежая отчетность «Газпрома»?
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Целое поколение россиян выросло под звучащую из каждого утюга рекламу: «Газпром» – национальное достояние». Зрители и слушатели, узнав о впечатляющих успехах компании, должны были, видимо, проникнуться идеей о том, что и они причастны к ее достижениям и вправе гордиться ими. Правда, затем по требованию ФАС эти рекламные ролики убрали из эфира, поскольку по справедливому замечанию ведомства «национальное достояние – это люди или недра, но никак не госмонополия». Но из народной памяти этот лозунг уже не выкорчевать. Поэтому на прошлой неделе, после выхода финансовой отчетности «Газпрома» за 2023 г., появилась новая шутка: поскольку достояние национальное, то и долги его разделят поровну между всем населением. И это как раз такая шутка, в которой есть доля правды...

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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