Национальный убыток

Целое поколение россиян выросло под звучащую из каждого утюга рекламу: «Газпром» – национальное достояние». Зрители и слушатели, узнав о впечатляющих успехах компании, должны были, видимо, проникнуться идеей о том, что и они причастны к ее достижениям и вправе гордиться ими. Правда, затем по требованию ФАС эти рекламные ролики убрали из эфира, поскольку по справедливому замечанию ведомства «национальное достояние – это люди или недра, но никак не госмонополия». Но из народной памяти этот лозунг уже не выкорчевать. Поэтому на прошлой неделе, после выхода финансовой отчетности «Газпрома» за 2023 г., появилась новая шутка: поскольку достояние национальное, то и долги его разделят поровну между всем населением. И это как раз такая шутка, в которой есть доля правды...