Хватит кормить автолюбителей

Хватит кормить автолюбителейЧем сдерживать цены на бензин, лучше перенести акцент на поддержку альтернативного топлива
Вот уже 10 лет ведется обсуждение идеи ввести в России социальную норму на бензин и дизельное топливо для автомобилей. Социальная норма потребления – это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления товаров, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Товар, потребленный сверх нормы, оплачивается по более высокой цене. В частности, так работает энергорынок согласно постановлению правительства от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)». Многими социальные нормативы потребления рассматриваются как переход к рыночному ценообразованию, частичный отказ от субсидирования домохозяйств и первый шаг к полному рыночному регулированию цен на рынке.
Существующий ныне механизм субсидирования внутренних цен на топливо создает равные условия для всех групп населения и всех экономических субъектов. Хотя в нормативных документах термин «субсидирование» для внутренних цен на топливо не употребляется, механизм топливного демпфера направлен именно на это. Более того, с 2018 г. рост цен нефтепродуктов на АЗС ограничивается уровнем инфляции. Таким образом, по факту мы видим процесс безадресного субсидирования цен на топливо в отношении всех субъектов экономической деятельности.