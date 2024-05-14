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Хватит кормить автолюбителей

Чем сдерживать цены на бензин, лучше перенести акцент на поддержку альтернативного топлива
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Вот уже 10 лет ведется обсуждение идеи ввести в России социальную норму на бензин и дизельное топливо для автомобилей. Социальная норма потребления – это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления товаров, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Товар, потребленный сверх нормы, оплачивается по более высокой цене. В частности, так работает энергорынок согласно постановлению правительства от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)». Многими социальные нормативы потребления рассматриваются как переход к рыночному ценообразованию, частичный отказ от субсидирования домохозяйств и первый шаг к полному рыночному регулированию цен на рынке.

Существующий ныне механизм субсидирования внутренних цен на топливо создает равные условия для всех групп населения и всех экономических субъектов. Хотя в нормативных документах термин «субсидирование» для внутренних цен на топливо не употребляется, механизм топливного демпфера направлен именно на это. Более того, с 2018 г. рост цен нефтепродуктов на АЗС ограничивается уровнем инфляции. Таким образом, по факту мы видим процесс безадресного субсидирования цен на топливо в отношении всех субъектов экономической деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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