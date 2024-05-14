Хватит кормить автолюбителей

Вот уже 10 лет ведется обсуждение идеи ввести в России социальную норму на бензин и дизельное топливо для автомобилей. Социальная норма потребления – это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления товаров, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Товар, потребленный сверх нормы, оплачивается по более высокой цене. В частности, так работает энергорынок согласно постановлению правительства от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)». Многими социальные нормативы потребления рассматриваются как переход к рыночному ценообразованию, частичный отказ от субсидирования домохозяйств и первый шаг к полному рыночному регулированию цен на рынке.