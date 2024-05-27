Лондон, гудбай

Долгое время иностранные суды обладали эксклюзивным правом на осуществление правосудия в отношении ключевых российских активов и интересов через структурирование участниками оборота сделок по английскому праву. Справедливости ради нужно отметить, что складывавшаяся годами англосаксонская система права отличалась эффективностью, экстерриториальным применением и почти не встречала препятствий для принудительного исполнения своих судебных решений.