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Лондон, гудбай

Российский бизнес должен судиться в родной или дружественных юрисдикциях
Игорь Краснов , главный юрист ВЭБ.РФ

Долгое время иностранные суды обладали эксклюзивным правом на осуществление правосудия в отношении ключевых российских активов и интересов через структурирование участниками оборота сделок по английскому праву. Справедливости ради нужно отметить, что складывавшаяся годами англосаксонская система права отличалась эффективностью, экстерриториальным применением и почти не встречала препятствий для принудительного исполнения своих судебных решений.

Но в настоящий момент российские физические и юридические лица столкнулись с изнанкой этой системы: прикрываясь односторонними произвольными санкциями, иностранные контрагенты отказываются от исполнения своих обязательств перед российским бизнесом. Призванная охранять справедливость иностранная судебная система создает искусственные ограничения доступа к правосудию в недружественных для российских компаний странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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