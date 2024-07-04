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Новый курс развития энергетики

Отрасли нужны прорывы, проекты, развитие и финансирование – и новый национальный проект
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что новый российский национальный проект в сфере энергетики будет представлен в сентябре в Москве на Российской энергетической неделе. «Позвольте пригласить вас на Российскую энергетическую неделю в Москве 26–28 сентября этого года, где будет представлен новый российский нацпроект «Энергетика» с акцентом на прорывные технологии в сфере энергетики», – сказал он во время выступления на встрече министров энергетики государств – членов ШОС.

Впервые за многие годы мы осознали, что отрасль страны, которая приносит основные доходы в бюджет для исполнения социальных программ и программ развития, нуждается не только во введении новых налогов. Отрасли нужны прорывы, проекты, развитие и финансирование. Это необходимо для того, чтобы наши дети и внуки могли продолжать эффективно управлять природными ресурсами, иметь доступ к постоянным источникам энергии и развивать общество, которое без энергоресурсов существовать не может.

Пока не наступил сентябрь и мы не увидели нового проекта, можно предположить и предложить, что должно быть в рамках нового национального проекта. Во многом основой для отрасли должен стать национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», озвученный заместителем председателя правительства Александром Новаком.

Базовые точки развития всей экономики являются и базовыми пунктами развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нашей страны. Перечислим их.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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