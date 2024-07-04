Новый курс развития энергетики

Впервые за многие годы мы осознали, что отрасль страны, которая приносит основные доходы в бюджет для исполнения социальных программ и программ развития, нуждается не только во введении новых налогов. Отрасли нужны прорывы, проекты, развитие и финансирование. Это необходимо для того, чтобы наши дети и внуки могли продолжать эффективно управлять природными ресурсами, иметь доступ к постоянным источникам энергии и развивать общество, которое без энергоресурсов существовать не может.