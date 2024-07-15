Россия – Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире

Возрождение афро-российского стратегического партнерства считается одной из важнейших черт нового многополярного порядка. Африка с ее природными и человеческими ресурсами вносит решающий вклад в движение к более справедливому плюрализму мнений в международной политике, который предоставляет многообещающие возможности для всех. Африка занимает более 20% площади суши, а Россия – больше 11%, т. е. вместе они – треть мира. За пять лет, прошедших с момента первого саммита Россия – Африка (октябрь 2019 г.), обе стороны определили ряд принципов, регулирующих их стратегическое партнерство, которые были четко подтверждены на втором саммите в 2023 г.