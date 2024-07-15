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Россия – Африка: стратегия сотрудничества в многополярном мире

Африка видит в России надежного и уважительного партнера для развития и стабильности
Нурхан Эль-Шейх , профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам

Африка всегда была зеркалом, отражающим глобальные трансформации и структурные изменения в мировом порядке. Национально-освободительные движения на континенте, поддерживаемые Советским Союзом, были главным признаком конца колониальной эпохи, в которую Великобритания и Франция доминировали в международных отношениях. Африка – это не просто арена для конкуренции, это важный и влиятельный международный игрок. Ее роль имеет решающее значение в формировании мирового общественного мнения и руководстве большинством глобального Юга.

Возрождение афро-российского стратегического партнерства считается одной из важнейших черт нового многополярного порядка. Африка с ее природными и человеческими ресурсами вносит решающий вклад в движение к более справедливому плюрализму мнений в международной политике, который предоставляет многообещающие возможности для всех. Африка занимает более 20% площади суши, а Россия – больше 11%, т. е. вместе они – треть мира. За пять лет, прошедших с момента первого саммита Россия – Африка (октябрь 2019 г.), обе стороны определили ряд принципов, регулирующих их стратегическое партнерство, которые были четко подтверждены на втором саммите в 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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