«Обреченные на славу»: древнеримские приключения

«Обреченные на славу» (в оригинале – Those About to Die) вдохновлены одноименной книжкой Дэниэла Мэнникса – слегка беллетризованным описанием устройства гладиаторских боев и соревнований на колесницах в Древнем Риме. Силы при создании сериала были задействованы серьезные. Автор идеи и главный сценарист Роберт Родат когда-то сочинил «Спасти рядового Райана» и «Патриота» с Мэлом Гибсоном. Роланд Эммерих, который руководил постановкой и сам снял половину эпизодов, известен как режиссер крупномасштабных фантастических блокбастеров («Годзилла», «День независимости», «2012»).