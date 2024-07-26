«Обреченные на славу»: древнеримские приключения

От хлебных бунтов, которые в 79 г. н. э. устраивает Народ Рима, отвлечь его можно только зрелищами Большого цирка – гонками на колесницах и гладиаторскими боями. Старый император Веспасиан (Энтони Хопкинс – «Молчание ягнят») думает, кому из двух сыновей передать престол – честному вояке Титу (Том Хьюз – «Код «Красный») или скользкому политикану Домициану (Джоджо Макари – «Морбиус»). Теневой делец Тенакс (Иван Реон – Рамси Болтон из «Игры престолов») зарабатывает хорошие деньги, принимая ставки на спорт, но его амбиции простираются намного дальше. Нумидийская торговка Кала (Сара Мартинш – «Париж, я люблю тебя») прибывает в Рим, чтобы вызволить из рабства двух дочерей и сына, попавшего в гладиаторы. Трое простодушных братьев приезжают из Испании, чтобы продать лошадей. Коварные и развращенные патриции плетут заговоры. Строится Колизей. В пятой серии извергается Везувий, похоронив где-то за кадром несчастную Помпею, а в кадре красиво, словно снегом, припорошив столицу Империи пеплом.