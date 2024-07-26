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«Обреченные на славу»: древнеримские приключения

В Amediateka вышел сериал про спорт и политику в эпоху династии Флавиев
Роман Черкасов , критик

От хлебных бунтов, которые в 79 г. н. э. устраивает Народ Рима, отвлечь его можно только зрелищами Большого цирка – гонками на колесницах и гладиаторскими боями. Старый император Веспасиан (Энтони Хопкинс – «Молчание ягнят») думает, кому из двух сыновей передать престол – честному вояке Титу (Том Хьюз – «Код «Красный») или скользкому политикану Домициану (Джоджо Макари – «Морбиус»). Теневой делец Тенакс (Иван Реон – Рамси Болтон из «Игры престолов») зарабатывает хорошие деньги, принимая ставки на спорт, но его амбиции простираются намного дальше. Нумидийская торговка Кала (Сара Мартинш – «Париж, я люблю тебя») прибывает в Рим, чтобы вызволить из рабства двух дочерей и сына, попавшего в гладиаторы. Трое простодушных братьев приезжают из Испании, чтобы продать лошадей. Коварные и развращенные патриции плетут заговоры. Строится Колизей. В пятой серии извергается Везувий, похоронив где-то за кадром несчастную Помпею, а в кадре красиво, словно снегом, припорошив столицу Империи пеплом.

«Обреченные на славу» (в оригинале – Those About to Die) вдохновлены одноименной книжкой Дэниэла Мэнникса – слегка беллетризованным описанием устройства гладиаторских боев и соревнований на колесницах в Древнем Риме. Силы при создании сериала были задействованы серьезные. Автор идеи и главный сценарист Роберт Родат когда-то сочинил «Спасти рядового Райана» и «Патриота» с Мэлом Гибсоном. Роланд Эммерих, который руководил постановкой и сам снял половину эпизодов, известен как режиссер крупномасштабных фантастических блокбастеров («Годзилла», «День независимости», «2012»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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