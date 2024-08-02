«Игры»: спорт, политика и ностальгия

Идет 1979 год. Скоро Советскому Союзу нужно будет принимать Олимпийские игры, а почти ничего еще не готово. Кругом головотяпство и бюрократическая волокита, из 97 объектов построено 44, один из стадионов вообще утонул в грязи, потому что забыли сделать дренажную систему. Денег не хватает, и в верхах начинают думать, а не отменить ли ее вообще, эту Олимпиаду.