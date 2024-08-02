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«Игры»: спорт, политика и ностальгия

На «Кинопоиске» стартует показ сериала про подготовку Олимпиады-80
Роман Черкасов , критик

3 августа на «Кинопоиске» начинает выходить сериал про подготовку Олимпиады-80. Рисуя портрет ушедшей эпохи, режиссер Евгений Стычкин создает яркое, эклектичное повествование, в котором есть место и «золотой молодежи», и анекдотам про Брежнева. Но немного теряется из виду собственно заглавное событие

Идет 1979 год. Скоро Советскому Союзу нужно будет принимать Олимпийские игры, а почти ничего еще не готово. Кругом головотяпство и бюрократическая волокита, из 97 объектов построено 44, один из стадионов вообще утонул в грязи, потому что забыли сделать дренажную систему. Денег не хватает, и в верхах начинают думать, а не отменить ли ее вообще, эту Олимпиаду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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