«Игры»: спорт, политика и ностальгия

«Игры»: спорт, политика и ностальгияНа «Кинопоиске» стартует показ сериала про подготовку Олимпиады-80
3 августа на «Кинопоиске» начинает выходить сериал про подготовку Олимпиады-80. Рисуя портрет ушедшей эпохи, режиссер Евгений Стычкин создает яркое, эклектичное повествование, в котором есть место и «золотой молодежи», и анекдотам про Брежнева. Но немного теряется из виду собственно заглавное событие
Идет 1979 год. Скоро Советскому Союзу нужно будет принимать Олимпийские игры, а почти ничего еще не готово. Кругом головотяпство и бюрократическая волокита, из 97 объектов построено 44, один из стадионов вообще утонул в грязи, потому что забыли сделать дренажную систему. Денег не хватает, и в верхах начинают думать, а не отменить ли ее вообще, эту Олимпиаду.
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