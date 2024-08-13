Трудности YouTube открыли окно возможностей для наших площадок

Трудности YouTube открыли окно возможностей для наших площадокПроблемы Google на руку российским сервисам, но им нужны условия для развития
Как известно, в свое время Google развернул в России сеть доставки контента, которая стала второй в мире по масштабности. Американцы поставили свои серверы на все основные точки обмена трафиком в нашей стране. Но после начала военной спецоперации компания прекратила их обслуживание, которое вообще-то нужно проводить раз в год, максимум в два. У многих пользователей сервиса еще в прошлом году наблюдались проблемы, связанные с медленной загрузкой обложек роликов.
По всей видимости, к лету 2024-го деградация оборудования достигла критического уровня. Так что, отвечая на вопрос, как долго это продлится: до тех пор пока Google не выстроит свою работу в соответствии с российским законодательством и не озаботится состоянием своего оборудования.
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