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Трудности YouTube открыли окно возможностей для наших площадок

Проблемы Google на руку российским сервисам, но им нужны условия для развития
Антон Горелкин , заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике («Единая Россия»)

Как известно, в свое время Google развернул в России сеть доставки контента, которая стала второй в мире по масштабности. Американцы поставили свои серверы на все основные точки обмена трафиком в нашей стране. Но после начала военной спецоперации компания прекратила их обслуживание, которое вообще-то нужно проводить раз в год, максимум в два. У многих пользователей сервиса еще в прошлом году наблюдались проблемы, связанные с медленной загрузкой обложек роликов.

По всей видимости, к лету 2024-го деградация оборудования достигла критического уровня. Так что, отвечая на вопрос, как долго это продлится: до тех пор пока Google не выстроит свою работу в соответствии с российским законодательством и не озаботится состоянием своего оборудования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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