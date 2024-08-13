Трудности YouTube открыли окно возможностей для наших площадок

Как известно, в свое время Google развернул в России сеть доставки контента, которая стала второй в мире по масштабности. Американцы поставили свои серверы на все основные точки обмена трафиком в нашей стране. Но после начала военной спецоперации компания прекратила их обслуживание, которое вообще-то нужно проводить раз в год, максимум в два. У многих пользователей сервиса еще в прошлом году наблюдались проблемы, связанные с медленной загрузкой обложек роликов.