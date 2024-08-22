Бакинские пощечины

В начале XX в. американский журналист Джеймс Додс Генри писал: «Баку важнее всех нефтяных городов мира. Если нефть – королева, то Баку – ее трон». Действительно, именно Азербайджан стал одной из двух колыбелей (наравне с американской Пенсильванией) мировой нефтяной индустрии. Здесь была пробурена первая на территории Российской империи нефтяная скважина и построен первый нефтепровод, здесь появились первые российские нефтяные компании, и, главное, здесь не раз сталкивались интересы различных держав, стремившихся получить контроль над бакинским черным золотом.