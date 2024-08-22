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Бакинские пощечины

Западу не удалось столкнуть лбами Россию и Азербайджан
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В начале XX в. американский журналист Джеймс Додс Генри писал: «Баку важнее всех нефтяных городов мира. Если нефть – королева, то Баку – ее трон». Действительно, именно Азербайджан стал одной из двух колыбелей (наравне с американской Пенсильванией) мировой нефтяной индустрии. Здесь была пробурена первая на территории Российской империи нефтяная скважина и построен первый нефтепровод, здесь появились первые российские нефтяные компании, и, главное, здесь не раз сталкивались интересы различных держав, стремившихся получить контроль над бакинским черным золотом.

Казалось бы, к середине XX в. этот регион утратил свое былое «нефтяное величие» – добыча переместилась сначала в Поволжье (так называемое второе Баку), а затем в Западную Сибирь. Но в постсоветский период Азербайджан уверенно вернулся в большую нефтяную игру. И очень многое зависит от того, на чьей стороне он готов играть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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