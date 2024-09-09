Цифровизация своими силами

Крупные компании на Западе начали строить свои цифровые экосистемы во второй половине прошлого десятилетия, и в период пандемии этот процесс ускорился. Экосистемы закрывают максимальное количество потребностей клиента через систему «одного окна», которым, как правило, является приложение, что было очень кстати в условиях самоизоляции. Компании получили возможность не только существенно расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, а также нарастить выручку, но и получить огромные массивы данных. Затем их можно анализировать, чтобы на основании полученных результатов дорабатывать все свои цифровые сервисы и повышать их синергетический эффект.