Цифровизация своими силами

Цифровизация своими силамиУход западных компаний из РФ затруднил доступ российским цифровым экосистемам к технологиям, но защитил от сильных конкурентов
Два года назад российская экономика столкнулась с серьезными вызовами, что привело к переосмыслению подходов и перестройке бизнес-моделей. Это затронуло абсолютно все индустрии, а особенно технологический сектор, где цифровые экосистемы – один из самых актуальных трендов.
Крупные компании на Западе начали строить свои цифровые экосистемы во второй половине прошлого десятилетия, и в период пандемии этот процесс ускорился. Экосистемы закрывают максимальное количество потребностей клиента через систему «одного окна», которым, как правило, является приложение, что было очень кстати в условиях самоизоляции. Компании получили возможность не только существенно расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, а также нарастить выручку, но и получить огромные массивы данных. Затем их можно анализировать, чтобы на основании полученных результатов дорабатывать все свои цифровые сервисы и повышать их синергетический эффект.