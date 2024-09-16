Куда приведет труба

Куда приведет трубаБыстрая система доставки топлива должна быть современной и выгодной
Развитие внутреннего рынка топлива, а также сокращение затрат на доставку топлива до покупателей – важнейшие задачи ТЭКа. Приоритет поставок на внутренний рынок, о котором говорил президент, пока не оформился в виде нормативных документов, но фактическое исполнение такого поручения должно быть лейтмотивом всех принимаемых решений.
Основой всех последних кризисов на топливном рынке была проблема с доставкой грузов железной дорогой.
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