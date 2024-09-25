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Невидимые друзья нефтегаза

Почему Камала Харрис так резко изменила свое мнение по поводу традиционной энергетики
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В мире зреет заговор банкиров-толстосумов. Что же на этот раз замыслила могущественная западная закулиса? Она удумала возобновить масштабное финансирование... нефтяной отрасли. Это не шутка стендапера, высмеивающая старые и новые идеологические штампы, это реальность, описанная в свежем исследовании, подготовленном британской правозащитной группой Tax Justice Network. Эта организация, существующая уже больше 20 лет и объединяющая экспертов в области политики и экономики, пришла к выводу: ведущие международные банковские структуры осуществляют «тайные» инвестиции в нефтегаз. А поэтому сложно определить, каковы подлинные масштабы финансирования добычи ископаемых энергоресурсов. Вот такие вот невидимые друзья нефтегаза...

В исследовании, подготовленном совместно с НПО Banking on Climate Chaos, говорится, что 68% средств, выделяемых банками на нефтегазовые и угольные проекты, проходит через дочерние компании, зарегистрированные в «секретных юрисдикциях» со слабым государственным контролем. Что ж, это тот случай, когда «финансовую закулису» можно понять и простить. И даже похвалить. Нужное дело делают – спасают человечество от энергетического кризиса. И остается только иронизировать над тем, что это им приходится делать втихаря, тщательно скрываясь и прячась. А теперь еще британские активисты со своими расследованиями всю схему «спалили».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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