Невидимые друзья нефтегазаПочему Камала Харрис так резко изменила свое мнение по поводу традиционной энергетики
В мире зреет заговор банкиров-толстосумов. Что же на этот раз замыслила могущественная западная закулиса? Она удумала возобновить масштабное финансирование... нефтяной отрасли. Это не шутка стендапера, высмеивающая старые и новые идеологические штампы, это реальность, описанная в свежем исследовании, подготовленном британской правозащитной группой Tax Justice Network. Эта организация, существующая уже больше 20 лет и объединяющая экспертов в области политики и экономики, пришла к выводу: ведущие международные банковские структуры осуществляют «тайные» инвестиции в нефтегаз. А поэтому сложно определить, каковы подлинные масштабы финансирования добычи ископаемых энергоресурсов. Вот такие вот невидимые друзья нефтегаза...
В исследовании, подготовленном совместно с НПО Banking on Climate Chaos, говорится, что 68% средств, выделяемых банками на нефтегазовые и угольные проекты, проходит через дочерние компании, зарегистрированные в «секретных юрисдикциях» со слабым государственным контролем. Что ж, это тот случай, когда «финансовую закулису» можно понять и простить. И даже похвалить. Нужное дело делают – спасают человечество от энергетического кризиса. И остается только иронизировать над тем, что это им приходится делать втихаря, тщательно скрываясь и прячась. А теперь еще британские активисты со своими расследованиями всю схему «спалили».