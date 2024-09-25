Невидимые друзья нефтегаза

В исследовании, подготовленном совместно с НПО Banking on Climate Chaos, говорится, что 68% средств, выделяемых банками на нефтегазовые и угольные проекты, проходит через дочерние компании, зарегистрированные в «секретных юрисдикциях» со слабым государственным контролем. Что ж, это тот случай, когда «финансовую закулису» можно понять и простить. И даже похвалить. Нужное дело делают – спасают человечество от энергетического кризиса. И остается только иронизировать над тем, что это им приходится делать втихаря, тщательно скрываясь и прячась. А теперь еще британские активисты со своими расследованиями всю схему «спалили».