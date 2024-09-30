Нефтяной рынок как задача трех тел

В последние годы мир покорили фантастическая трилогия китайского писателя Лю Цисиня «Задача трех тел» и сразу несколько снятых по ней сериалов. Благодаря захватывающему сюжету парадокс из области классической механики стал известен тем, кто давно забыл школьный курс физики, и заставил задуматься: а ведь действительно, насколько трудной становится задача, если в ней участвует больше двух групп малосвязанных между собой показателей. Яркий пример тому – нефтяной рынок, на который одновременно воздействуют политические, экономические и психологические факторы, в результате чего отраслевые аналитики оказываются в положении героев упомянутой трилогии – раз за разом ошибаются в своих расчетах и прогнозах. Но продолжают искать правильное решение.