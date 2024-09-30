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Нефтяной рынок как задача трех тел

Почему прогнозы котировок черного золота не должны быть основой экономической политики
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В последние годы мир покорили фантастическая трилогия китайского писателя Лю Цисиня «Задача трех тел» и сразу несколько снятых по ней сериалов. Благодаря захватывающему сюжету парадокс из области классической механики стал известен тем, кто давно забыл школьный курс физики, и заставил задуматься: а ведь действительно, насколько трудной становится задача, если в ней участвует больше двух групп малосвязанных между собой показателей. Яркий пример тому – нефтяной рынок, на который одновременно воздействуют политические, экономические и психологические факторы, в результате чего отраслевые аналитики оказываются в положении героев упомянутой трилогии – раз за разом ошибаются в своих расчетах и прогнозах. Но продолжают искать правильное решение.

В сентябре нефтяной рынок заставил поволноваться не только экспертов, но и многих людей, привыкших следить за экономическими новостями. Так, 10 сентября котировки черного золота впервые с декабря 2021 г. опустились ниже отметки $70 за баррель. Это тут же привело к появлению комментариев в стиле «все пропало, нефтяные доходы России рухнут и страна не сможет свести бюджет без дефицита».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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