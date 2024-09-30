Ставка на экологию

Ставка на экологиюОтказ от недружественной западной политики устойчивого развития не означает отказа от защиты окружающей среды
Вопросы защиты окружающей среды, быстро в последние годы переформулированные западными специалистами в устойчивое развитие и ESG, являются актуальными для нашего государства. Однако идти по дорожке, проторенной британскими аналитиками, совсем не хочется. Торговать воздухом, углеродом, метаном – в чем здесь прелесть для обычного человека? Кто-то считает углерод, кто-то его хоронит, большая часть – зарабатывает на этом. Однако для гражданина России это никоим образом не видно. Не отражается этот параметр на его улице, в его городе или деревне, на его дачном участке.
Все четко понимают, что от продажи углеродных квот качество жизни не улучшается. Квоты, базово, – это вторичный процесс от внедрения инноваций и новых технологий. И пропаганда их как самостоятельного продукта просто лишена смысла. Это означает поддерживать идеи Запада о трансграничном регулировании, цель которого – управлять государствами, обладающими ресурсами полезных ископаемых. Иной цели нет. С 1970-х гг. владельцев ресурсов контролировали через конвертируемые валюты и биржевые торги. Сейчас самостоятельность повысилась, и коллективный Запад придумал новую удавку для независимых и суверенных государств.