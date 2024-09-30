Ставка на экологию

Вопросы защиты окружающей среды, быстро в последние годы переформулированные западными специалистами в устойчивое развитие и ESG, являются актуальными для нашего государства. Однако идти по дорожке, проторенной британскими аналитиками, совсем не хочется. Торговать воздухом, углеродом, метаном – в чем здесь прелесть для обычного человека? Кто-то считает углерод, кто-то его хоронит, большая часть – зарабатывает на этом. Однако для гражданина России это никоим образом не видно. Не отражается этот параметр на его улице, в его городе или деревне, на его дачном участке.