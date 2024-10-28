Экономику изменит армейский подход и субординация

Экономику изменит армейский подход и субординацияЗначительная часть товаров и услуг навязана с целью получения прибыли производителями, и это не помогает стране
Особая экономическая политика необходима государству на разных этапах его развития. Это относится к любым моделям рынка, как сверхлиберальным, так и полностью государственным. Использование различных экономических инструментов позволяет в особые общественно-политические моменты наиболее эффективным способом распределять ресурсы и расставлять акценты на критически важных отраслях и производствах. В постсоветские годы акцент был сделан на либерализацию рынков и передаче всех средств производства в частные руки. Итогом интеграции в мировую экономику стала значительная доля импортной продукции и рост зависимости от зарубежных поставщиков.
Задачи по приоритету поставок собственной продукции на внутренний рынок, импортозамещению и снижению зависимости от зарубежных рынков с одновременным ростом экспорта требуют неординарных подходов. Даже если не брать во внимание общественно-политическую составляющую, мировая система разделения труда давно определила места размещения производительных сил с учетом двух факторов: близости к источникам сырья и главное – в местах с минимальной стоимостью рабочей силы.