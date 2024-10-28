Экономику изменит армейский подход и субординация

Особая экономическая политика необходима государству на разных этапах его развития. Это относится к любым моделям рынка, как сверхлиберальным, так и полностью государственным. Использование различных экономических инструментов позволяет в особые общественно-политические моменты наиболее эффективным способом распределять ресурсы и расставлять акценты на критически важных отраслях и производствах. В постсоветские годы акцент был сделан на либерализацию рынков и передаче всех средств производства в частные руки. Итогом интеграции в мировую экономику стала значительная доля импортной продукции и рост зависимости от зарубежных поставщиков.