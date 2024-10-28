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Экономику изменит армейский подход и субординация

Значительная часть товаров и услуг навязана с целью получения прибыли производителями, и это не помогает стране
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Особая экономическая политика необходима государству на разных этапах его развития. Это относится к любым моделям рынка, как сверхлиберальным, так и полностью государственным. Использование различных экономических инструментов позволяет в особые общественно-политические моменты наиболее эффективным способом распределять ресурсы и расставлять акценты на критически важных отраслях и производствах. В постсоветские годы акцент был сделан на либерализацию рынков и передаче всех средств производства в частные руки. Итогом интеграции в мировую экономику стала значительная доля импортной продукции и рост зависимости от зарубежных поставщиков.

Задачи по приоритету поставок собственной продукции на внутренний рынок, импортозамещению и снижению зависимости от зарубежных рынков с одновременным ростом экспорта требуют неординарных подходов. Даже если не брать во внимание общественно-политическую составляющую, мировая система разделения труда давно определила места размещения производительных сил с учетом двух факторов: близости к источникам сырья и главное – в местах с минимальной стоимостью рабочей силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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