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Запад хочет стать синонимом системы мирового порядка, подчиняя ее институты

В результате ООН перестает быть площадкой для решения конфликтов – и в этом особенность новой холодной войны
Ричард Саква , профессор российской и европейской политики Кентского университета

Мир сегодня завязывается во все более плотный клубок кризисов. Вооруженный конфликт вернулся в Европу. Несбалансированное завершение первой холодной войны в 1989–1991 гг. породило трения, которые в конце концов вскрылись в последнем десятилетии.

На Ближнем Востоке тлевшие огни конфликта сегодня горят ярким пламенем, и нет четкого понимания, как потушить этот пожар. На востоке Азии растет проблема в сфере безопасности, по мере того как снова набирающий силу Китай сталкивается с упрямым сопротивлением со стороны США и их союзников, которые отказываются признавать реальность многополярного мира.

Кажется, что мировая анархия усиливается. Как нам понять растущую напряженность в международной политике и как остановить скатывание к общемировой войне? Можно ли найти дорогу к миру и процветанию вместо войны и разрушения?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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