Запад хочет стать синонимом системы мирового порядка, подчиняя ее институты

На Ближнем Востоке тлевшие огни конфликта сегодня горят ярким пламенем, и нет четкого понимания, как потушить этот пожар. На востоке Азии растет проблема в сфере безопасности, по мере того как снова набирающий силу Китай сталкивается с упрямым сопротивлением со стороны США и их союзников, которые отказываются признавать реальность многополярного мира.