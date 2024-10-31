Запад хочет стать синонимом системы мирового порядка, подчиняя ее институты

Запад хочет стать синонимом системы мирового порядка, подчиняя ее институтыВ результате ООН перестает быть площадкой для решения конфликтов – и в этом особенность новой холодной войны
Мир сегодня завязывается во все более плотный клубок кризисов. Вооруженный конфликт вернулся в Европу. Несбалансированное завершение первой холодной войны в 1989–1991 гг. породило трения, которые в конце концов вскрылись в последнем десятилетии.
На Ближнем Востоке тлевшие огни конфликта сегодня горят ярким пламенем, и нет четкого понимания, как потушить этот пожар. На востоке Азии растет проблема в сфере безопасности, по мере того как снова набирающий силу Китай сталкивается с упрямым сопротивлением со стороны США и их союзников, которые отказываются признавать реальность многополярного мира.
Кажется, что мировая анархия усиливается. Как нам понять растущую напряженность в международной политике и как остановить скатывание к общемировой войне? Можно ли найти дорогу к миру и процветанию вместо войны и разрушения?