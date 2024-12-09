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Рынок труда в состоянии эустресса

Как HR справиться с кадровым голодом
Елена Кадырова , генеральный директор, управляющий партнер Talent Q

Острый дефицит кадров последних лет стимулирует HR заниматься глобальной трансформацией, задача которой – обеспечение роста производительности труда в условиях кадрового голода.

Отправной точкой в реализации этой задачи может стать оценка и оптимизация бизнес-процессов. В результате сформируется перечень функций, остающихся за «живыми» людьми, и ключевых должностей, наличие на которых компетентного персонала критично для успеха организации. С выполнением же операционных потоковых задач поможет справиться автоматизация и привлечение искусственного интеллекта. Это позволит минимизировать трудозатраты. Основным полем деятельности HR в этих условиях становится создание корпоративной среды, стимулирующей продуктивную работу сотрудников.

Что это за среда и чем она отличается от того, что было?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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