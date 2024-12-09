Рынок труда в состоянии эустресса

Отправной точкой в реализации этой задачи может стать оценка и оптимизация бизнес-процессов. В результате сформируется перечень функций, остающихся за «живыми» людьми, и ключевых должностей, наличие на которых компетентного персонала критично для успеха организации. С выполнением же операционных потоковых задач поможет справиться автоматизация и привлечение искусственного интеллекта. Это позволит минимизировать трудозатраты. Основным полем деятельности HR в этих условиях становится создание корпоративной среды, стимулирующей продуктивную работу сотрудников.