Битва за Китай

Сегодня внимание всего мира приковано к первым шагам Дональда Трампа на посту президента США. В том числе нефтяные цены чутко реагируют на решения и заявления американского лидера, которые пока оправдывают ожидания: как и предполагалось, Трамп снял все ограничения своего предшественника Джо Байдена и открыл двери для экспансии американских сланцевых нефти и газа на мировые рынки. Однако ближайшее и отдаленное будущее международной политики, мировой экономики и нефтегазового комплекса будет зависеть, конечно, далеко не только от очередного хозяина Белого дома. Пока еще рано говорить о построении полноценного многополярного мира, но новые полюса в нем точно появились. В первую очередь речь идет о Китае. Поэтому главная интрига ближайших месяцев заключается не только и не столько в том, что скажет и сделает «неистовый Дональд» (это в целом и так понятно), а в том, как на это отреагирует Пекин. И создается впечатление, что именно «борьба за Китай» – стремление заручиться его поддержкой или как минимум найти с ним взаимопонимание – станет основой мировой политики на ближайшие годы.