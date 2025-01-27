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Битва за Китай

Изменится ли политика Пекина в эпоху Дональда Трампа
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Сегодня внимание всего мира приковано к первым шагам Дональда Трампа на посту президента США. В том числе нефтяные цены чутко реагируют на решения и заявления американского лидера, которые пока оправдывают ожидания: как и предполагалось, Трамп снял все ограничения своего предшественника Джо Байдена и открыл двери для экспансии американских сланцевых нефти и газа на мировые рынки. Однако ближайшее и отдаленное будущее международной политики, мировой экономики и нефтегазового комплекса будет зависеть, конечно, далеко не только от очередного хозяина Белого дома. Пока еще рано говорить о построении полноценного многополярного мира, но новые полюса в нем точно появились. В первую очередь речь идет о Китае. Поэтому главная интрига ближайших месяцев заключается не только и не столько в том, что скажет и сделает «неистовый Дональд» (это в целом и так понятно), а в том, как на это отреагирует Пекин. И создается впечатление, что именно «борьба за Китай» – стремление заручиться его поддержкой или как минимум найти с ним взаимопонимание – станет основой мировой политики на ближайшие годы.

Поэтому неудивительно, что важнейшим событием недели стала не только инаугурация Трампа, но и прошедшие на следующий день переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. И можно предположить, что одной из основных тем переговоров стала сверка позиций по отношению к 47-му президенту США. Казалось бы, они предельно ясны, но есть нюансы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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