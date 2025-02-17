Вагонные споры

Железными дорогами погружено каменного угля – 29,7 млн т (+2,1% к январю 2024 г.); кокса – 900 200 т (-3,1%); нефти и нефтепродуктов – 17,6 млн т (-0,2%); руды железной и марганцевой – 8,8 млн т (+3,9%); черных металлов – 4,7 млн т (-9,5%); лома черных металлов – 474 400 т (+17,4%); химических и минеральных удобрений – 6,2 млн т (+10,7%); цемента – 1 млн т (-10,2%); лесных грузов – 2,1 млн т (-1,3%); зерна – 1,8 млн т (-26,1%); строительных грузов – 5,2 млн т (-27,2%); руды цветной и серного сырья – 1,4 млн т (+1,9%); химикатов и соды – 1,8 млн т (+2,4%); промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн т (-13%); остальных, в том числе грузов в контейнерах, – 9,4 млн т (+1,9%).