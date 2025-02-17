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Вагонные споры

Без грамотного управления перевозками страна погрузится в транспортный коллапс
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

РЖД отрапортовала, что погрузка на железнодорожную сеть в январе 2025 г. составила 93,1 млн т и снизилась на 1,8%. Грузооборот за январь 2025 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2% и составил 220,3 млрд тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 5,3% и составил 272,4 млрд тонно-километров.

Железными дорогами погружено каменного угля – 29,7 млн т (+2,1% к январю 2024 г.); кокса – 900 200 т (-3,1%); нефти и нефтепродуктов – 17,6 млн т (-0,2%); руды железной и марганцевой – 8,8 млн т (+3,9%); черных металлов – 4,7 млн т (-9,5%); лома черных металлов – 474 400 т (+17,4%); химических и минеральных удобрений – 6,2 млн т (+10,7%); цемента – 1 млн т (-10,2%); лесных грузов – 2,1 млн т (-1,3%); зерна – 1,8 млн т (-26,1%); строительных грузов – 5,2 млн т (-27,2%); руды цветной и серного сырья – 1,4 млн т (+1,9%); химикатов и соды – 1,8 млн т (+2,4%); промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн т (-13%); остальных, в том числе грузов в контейнерах, – 9,4 млн т (+1,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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