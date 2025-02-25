Вбить клин между Индией и Россией, сдерживая Китай

Во время обсуждения Украины американский президент повторил все свои недавние тезисы относительно урегулирования конфликта. Это нашло отклик у индийской стороны, для которой важны прочные и стабильные связи с Москвой. Диалог и дипломатия – единственный способ принести мир, такую позицию высказал Моди. Нью-Дели поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом. При этом индийская позиция по Украине в чем-то близка к российской, и, соответственно, ее активное продвижение на уровне личных встреч с Трампом или на более широком многостороннем уровне на руку Кремлю.