Проблема «черных ящиков» в ТЭКе

Возможности искусственного интеллекта по решению многих проблем не подвергаются сомнению, особенно если вопросы решаются в рамках математических моделей и математической логики. Но для получения правильного и достоверного результата необходимы данные, или big data, как сегодня принято называть. Именно с данными в мире и существуют большие проблемы. Данные, или информация, должны соответствовать главным принципам – целостности, целесообразности и открытости. С первым принципом – принципом целостности – существует огромная проблема. Целостных и полных данных по многим нерешенным вопросам нет. Это связано или с недостаточной цифровизацией процессов, или с отсутствием задачи по сбору таких данных или информации.