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Проблема «черных ящиков» в ТЭКе

Для управления топливным рынком необходимы реестры нефтебаз и АЗС
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Создание разнообразных реестров и предложения об их создании прочно вошли в информационное поле России. Иногда они смешны, иногда логичны и адекватны. С точки зрения обывателя, реестры и предложения об их создании – не более чем информационный шум и попытки повысить узнаваемость различных субъектов политики. Однако вопрос не так прост, как видится на первый взгляд.

Возможности искусственного интеллекта по решению многих проблем не подвергаются сомнению, особенно если вопросы решаются в рамках математических моделей и математической логики. Но для получения правильного и достоверного результата необходимы данные, или big data, как сегодня принято называть. Именно с данными в мире и существуют большие проблемы. Данные, или информация, должны соответствовать главным принципам – целостности, целесообразности и открытости. С первым принципом – принципом целостности – существует огромная проблема. Целостных и полных данных по многим нерешенным вопросам нет. Это связано или с недостаточной цифровизацией процессов, или с отсутствием задачи по сбору таких данных или информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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