Перекресток предубеждений

Во время учебы в Бауманке у нас в группе из 25 человек было всего четыре девушки. Но сегодня ситуация меняется: вопреки стереотипам женщины играют заметную роль в IT-индустрии как в России, так и во всем мире. По данным HeadHunter, доля женщин среди IT-специалистов в России выросла с 30% в 2021 г. до 32% в 2022 г. Фактически каждый третий соискатель – женщина. Аналогичные тенденции наблюдаются и глобально. Согласно отчету Всемирного банка, число женщин в высоких технологиях год от года растет и достигло примерно 25% от общей численности отрасли.