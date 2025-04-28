Перекресток предубеждений

Перекресток предубежденийПришло время смотреть на руководителя как на профессионала, а не оценивать его через призму пола
В конце апреля отмечается Международный день «Девушки в ИКТ». Праздник установили в 2011 г. Его цель – привлечь внимание к проблемам равенства в области информационно-коммуникационных технологий. Строить карьеру управленца, будучи женщиной, – все равно что прокладывать тропу на пересечении стереотипов. Но стереотипы, укоренявшиеся десятилетиями, постепенно разрушаются. Сегодня все больше примеров доказывают: пол не определяет ни компетентность, ни лидерский талант.
Гендерный баланс
Во время учебы в Бауманке у нас в группе из 25 человек было всего четыре девушки. Но сегодня ситуация меняется: вопреки стереотипам женщины играют заметную роль в IT-индустрии как в России, так и во всем мире. По данным HeadHunter, доля женщин среди IT-специалистов в России выросла с 30% в 2021 г. до 32% в 2022 г. Фактически каждый третий соискатель – женщина. Аналогичные тенденции наблюдаются и глобально. Согласно отчету Всемирного банка, число женщин в высоких технологиях год от года растет и достигло примерно 25% от общей численности отрасли.
Но в руководстве женщин пока меньшинство. В 2015 г. в мире среди топ-менеджеров IT-компаний женщин было менее 10%, а к 2021 г. показатель поднялся лишь до 15%. В отечественной IT-отрасли к 2023 г. доля женщин-руководителей достигла около 26%, а интерес девушек к техническим специальностям неуклонно растет. В лучших вузах страны доля студенток на IT-направлениях приближается к четверти набора и продолжает увеличиваться. Статистика ясно дает понять: гендерный дисбаланс в технологиях еще реален, но тренд на его преодоление набирает силу.
Стиль лидерства
Парадоксально, но черты, которые раньше считались слабостью женщин-руководителей, на деле оказываются их конкурентным преимуществом. Речь о высокой эмоциональной вовлеченности, умении слушать команду, сопереживать и видеть за технологией живых людей.
Женщины-лидеры склонны к большей эмпатии и принятию, строя свой авторитет не только на профессиональных знаниях, но и на эмоциональной связи с командой. Женская управленческая модель – забота как о целостности, так и о каждом элементе системы. Это и есть человекоориентированность – бизнес с заботой. В управлении сложными техническими проектами такой подход становится конкурентным преимуществом: он повышает лояльность сотрудников, стимулирует творчество и помогает создавать более полезные для пользователей продукты.
По данным McKinsey, организации с высокой долей женщин на ключевых ролях на 15% более эффективны по ряду бизнес-показателей.
Другой важный аспект – ответственность и внимание к рискам. Практика показывает, что женщины-руководители тщательно подходят к вопросам безопасности. В эпоху киберугроз именно такая предусмотрительность (будь то в защите данных или этичности алгоритмов) помогает бизнесу избегать критических ошибок. Там, где требуется баланс между инновациями и безопасностью, женский стиль лидерства – более осмотрительный и одновременно эмпатичный – позволяет находить оптимальные решения.
Окно возможностей
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) уже сегодня меняет суть профессии программиста. Рутинное написание кода автоматизируется ИИ-инструментами, а значит, роль человека будет смещаться в сторону постановки задач, проектирования архитектуры и контроля качества.
Для женщин это окно возможностей: традиционный барьер входа – миф о том, что нужно быть гением математики, часами пишущим сложный код, – станет менее значимым. Если раньше приходилось доказывать свое право на место разработчика, то с распространением no-code-платформ и ИИ-помощников техническая работа станет более доступной для всех вне зависимости от пола. Это не значит, что инженеры исчезнут, – напротив, требования к квалификации возрастут. Но ключевыми навыками станут креативность, системное мышление, способность понять проблему заказчика и перевести ее на язык технологий. Эти навыки прекрасно развиваются у любого, кто увлечен своим делом.
Важно и то, кто будет «учить» ИИ. Алгоритмы должны создаваться разнообразными командами, иначе есть риск, что ИИ закрепит прежние предубеждения. Поэтому участие женщин в разработке ИИ критически необходимо, чтобы новые технологии служили всем равноправно. Уверена, что к 2040 г. будет больше женщин во главе проектов по ИИ, машинному обучению и Big Data (большие данные).
Сочетание технической компетентности и человекоцентричного подхода поможет создать более этичный и устойчивый ИИ. Когда машина берет на себя ремесленную часть работы, рутинные задачи делегированы, у человека, и особенно у лидера, освобождается время думать о смыслах, целях и ценностях продукта. И женщины-менеджеры, умеющие смотреть шире, здесь окажутся на высоте.
Новая ответственность лидера
Сейчас среди технологических лидеров наметился тренд перехода от эстетики и удобства продуктов к их этике и социальному воздействию. Уже недостаточно сделать приложение красивым, а гаджет функциональным. Сегодня общество ожидает от IT-компаний большего: ответственности, прозрачности и соответствия моральным ценностям. Каждое новое решение, будь то алгоритм рекомендаций или сбор данных пользователей, теперь оценивается не только по технологической изящности, но и по тому, насколько оно этично.
Для руководителя это означает расширение зоны компетенций. Нужно думать наперед: как наше нововведение повлияет на людей, не навредит ли оно, не создает ли скрытых рисков для общества? Женщины в подобных вопросах часто проявляют особую чуткость благодаря умению ставить себя на место другого. Их взгляд помогает видеть за технической «эстетикой» и моральную сторону дела.
Свобода или безопасность
С каждым годом системы становятся сложнее, атаки – изощреннее, поэтому требования безопасности возрастают. Но абсолютная кибербезопасность недостижима, а попытки ее построения часто заканчиваются ограничением свобод пользователей. Найти грань между необходимой защитой и избыточным контролем – сложная задача. В государственном секторе это ощущается особенно остро: нужно защищать критическую инфраструктуру и данные граждан, но при этом не превратить цифровое общество в «электронный концлагерь». В бизнесе своя версия дилеммы: обеспечить безопасность клиентов и одновременно предоставить им удобство и личное пространство.
Взять сферу кибербезопасности: долгое время считалось, что это «не женское дело», но сегодня имена таких экспертов, как Наталья Касперская, стали легендой. Они не только добились успеха в технически сложной области, но и привнесли туда философию ответственности перед обществом. Наталья, например, открыто говорит о цифровом суверенитете, этике киберпространства, балансе между глобальной связанностью и национальной безопасностью. Такой широкий подход и позволит в будущем сохранять равновесие.
Я уверена, что в течение последующих 15 лет выработаются четкие рамки «цифровой этики безопасности», где свобода личности и защита данных перестанут противоречить друг другу. И немалую роль в этом сыграют женщины, способные уравновесить твердость в вопросах безопасности с уважением к правам человека.