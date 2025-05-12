Моторы Победы

Второй урок касается технологического аспекта НГК. В военное время в практику было внедрено огромное количество новых методов разведки, добычи, переработки нефти, транспортировки топлива. В качестве примеров можно вспомнить первый в мире подводный трубопровод, проложенный по дну Ладоги до блокадного Ленинграда, или введенный в эксплуатацию в 1943 г. первый в СССР магистральный газопровод Бугуруслан – Куйбышев. Многие из сделанных в этот период открытий и изобретений легли в основу послевоенного развития нефтяной и газовой промышленности. Именно война научила опираться на собственные силы при решении технологических задач, и впоследствии эпопея освоения западносибирских недр также базировалась отнюдь не на импортных технологиях и оборудовании. Сегодня часто вспоминают знаменитую историю со сделкой «газ в обмен на трубы» и иногда приводят ее как пример якобы слабости советской экономики и промышленности, неспособной своими силами даже экспортировать добытое сырье. Но трубы большого диаметра стали скорее исключением из правила, в то время как основное оборудование для разведки и добычи производилось внутри страны. Так повелось со времен войны.