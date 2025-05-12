Моторы Победы

Моторы ПобедыРазвитый энергетический комплекс по-прежнему остается залогом обороноспособности страны
Мой дедушка не любил, когда его называли ветераном: «Какой я ветеран, ни разу в атаку не ходил!» Он еще в Зимнюю войну из-за обморожения потерял половину пальцев на ногах и поэтому в 41-м был признан негодным к строевой службе. Во время Великой Отечественной он был водителем топливозаправщика, доставлял горючее на военные аэродромы, доехал до Германии, поколесил по знаменитым немецким автобанам. Бывало, попадал под бомбежки, но никогда не считал это каким-то подвигом и даже, казалось, испытывал смущение в компании товарищей, проведших четыре года в окопах. Мол, вот они, настоящие герои.
В детстве, слушая эти рассказы, я, естественно, не понимал, насколько велик вклад таких людей, как мой дед, в Победу. Ведь недаром Вторую мировую называют войной моторов. Без самолетов, танков, боевых кораблей было немыслимо одолеть такого мощного противника, как фашистская Германия. От четкого и бесперебойного снабжения топливом зависела судьба целых фронтов и стратегических операций.
Второй мой дед считал, что его жизнь на войне спас надежный мотор и хорошее горючее. 5 августа 1943 г., в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции, в результате фашистской контратаки 35-я механизированная бригада Степного фронта, в которой служил дед, попала в частичное окружение. Деду, как опытному водителю, командование поручило вывезти из окружения документы бригады, а его товарищу – знамя. Автомобили попали под обстрел артиллерии и авиации противника, машина деда загорелась, а его товарищ, ведший вторую, был убит. Дед перегрузил документы в уцелевшую машину, где находилось знамя. Он рассказывал, что ему удалось проехать буквально в нескольких метрах от немцев – он делал им знаки, что якобы едет сдаваться, но, подъехав максимально близко, нажал на газ. И мотор не подвел – удалось оторваться от фашистов.
За спасение знамени бригады старшина Виктор Андрианов был награжден орденом Красной Звезды. 5 августа 1943 г., в день, когда он совершил свой подвиг, в Москве был произведен первый за время войны артиллерийский салют двенадцатью залпами из 124 орудий в честь войск Центрального, Воронежского, Брянского, Западного и Степного фронтов, доблестно выполнивших свои боевые задачи и освободивших Орел и Белгород.
Немало написано и сказано о том, какой ценой давалось снабжение топливом и энергией фронта и тыла во время Великой Отечественной войны. Десятки, сотни тысяч советских граждан трудились на нефтепромыслах, угольных шахтах, объектах электроснабжения ради того, чтобы приблизить Победу. Вместе с тем абсолютно уникальным оказался советский опыт интенсивного развития топливно-энергетического комплекса страны в эпоху военного лихолетья. И многие преподанные тогда уроки остаются уникальными по сей день.
Первый урок связан с развитием сырьевой базы нефтяной отрасли. Крупнейшие битвы Второй мировой велись за доступ к черному золоту. Япония оккупировала один из крупнейших источников нефтяного сырья – голландскую Ост-Индию, немецкие подлодки обстреливали НПЗ на Карибских островах, перерабатывающие венесуэльскую нефть, а гитлеровские войска в 1942-м рвались к нефтеносным Баку и Грозному. В этих условиях в СССР началось интенсивное освоение Второго Баку – Волго-Уральской нефтегазоносной области. Именно там отрабатывались технологии и методы управления, а также готовились кадры для дальнейшего покорения Западной Сибири, оттуда началось движение нашего НГК на Восток, которое продолжается по нынешний день. И сегодня крайне важно, чтобы это движение не остановилось. Убаюкивающие заявления о якобы достаточности имеющейся сырьевой базы не должны привести к снижению интенсивности разведки новых регионов. Традиционное ископаемое топливо отнюдь не перестало быть «кровью войны», и призывы «слезть с нефтяной иглы» чреваты не просто недополучением доходов бюджета, а гораздо более серьезными последствиями – ослаблением национальной обороноспособности.
Второй урок касается технологического аспекта НГК. В военное время в практику было внедрено огромное количество новых методов разведки, добычи, переработки нефти, транспортировки топлива. В качестве примеров можно вспомнить первый в мире подводный трубопровод, проложенный по дну Ладоги до блокадного Ленинграда, или введенный в эксплуатацию в 1943 г. первый в СССР магистральный газопровод Бугуруслан – Куйбышев. Многие из сделанных в этот период открытий и изобретений легли в основу послевоенного развития нефтяной и газовой промышленности. Именно война научила опираться на собственные силы при решении технологических задач, и впоследствии эпопея освоения западносибирских недр также базировалась отнюдь не на импортных технологиях и оборудовании. Сегодня часто вспоминают знаменитую историю со сделкой «газ в обмен на трубы» и иногда приводят ее как пример якобы слабости советской экономики и промышленности, неспособной своими силами даже экспортировать добытое сырье. Но трубы большого диаметра стали скорее исключением из правила, в то время как основное оборудование для разведки и добычи производилось внутри страны. Так повелось со времен войны.
К сожалению, этот урок оказался забыт в 1990-е гг., когда к нам в страну хлынул поток зарубежных «технологических новинок» и появилось ложное ощущение того, что за нефтедоллары можно купить все, что угодно, и поэтому не стоит заниматься такими «мелочами», как развитие нефтегазового машиностроения. Потребовались западные санкции, чтобы наступило отрезвление. Ныне мы видим активный процесс импортозамещения в отрасли. И главное – чтобы он не был свернут в случае гипотетического ослабления санкций. Возвращение в страну западных вендоров и нефтесервисных компаний, возможно, было бы целесообразно с точки зрения экономки добычи и переработки нефти. Но не стоит забывать и об обороноспособности страны, залогом которой является независимость от западных технологий в критически важных сферах (к числу которых, несомненно, относится и ТЭК).
Наконец, третий военный урок заключается в общем повышенном внимании государственной власти к топливно-энергетическому комплексу. В тяжелейшие годы войны у первых лиц государства было предостаточно первоочередных дел и забот, но вопросы обеспечения топливом фронта и тыла оставались приоритетной задачей. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать воспоминания легендарного сталинского наркома Николая Константиновича Байбакова. Мне выпала честь быть с ним знакомым в последние годы его жизни и даже своими ушами услышать некоторые из его воспоминаний.
Те же санкции, избравшие одной из первоочередных целей нефтегазовый комплекс РФ, заставляют искать ответы на вызовы. Но опять-таки нельзя рассматривать это направление только в парадигме мирного времени – мол, санкции пройдут и все успокоится. Стране нужен мощный, уверенный в своих перспективах НГК, который служит не «дойной коровой бюджета», а залогом обороноспособности страны. Соответственно, и перспективы его развития надо выстраивать не только и не столько исходя из изменения конъюнктуры внешних рынков, сколько из нужд защиты страны от любых видов агрессии. Мы все верим в то, что кошмар Второй мировой войны никогда не повторится, но это не означает окончательной «демобилизации» нашей энергетики. Отрасль, обеспечивающая «кровь войны», всегда должна быть в боевой готовности.